Зробіть це з полуницею після плодоношення: наступного року урожай буде більшим

Після завершення плодоношення більшість дачників просто залишають кущі полуниці до наступного року, проте так робити не варто. У липні рослинам потрібен певний догляд для відновлення.

На грядках після збору урожаю на грядках залишається старе листя, пагони, бур’яни чи солома біля основи кущів, пише Country Living. Саме тому ділянку потрібно привести до ладу.

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Що зробити з полуницею після плодоношення?

Прибрати стару солому та бур’яни

Спочатку потрібно очистити ділянку навколо полуниці. Достатньо прибрати залишки ягід, пожовкле чи плямисте листя, стару солому чи інше сміття, яке накопичилося біля рослин.

Бур’яни варто видаляти вручну, щоб не пошкодити кореневу систему. Гнилі плоди й стару солому також варто прибрати, бо залишки можуть призвести до появи сірої плісняви чи грибкового захворювання. Крім того, у такому середовищі можуть ховатися слимаки.

Видалити старе листя та зайві пагони

Після очищення грядки варто зробити обрізання полуниці. Йдеться про видалення сухого, пожовклого чи пошкодженого листя, щоб покращити циркуляцію повітря між рослинами.



Старе листя з кущів треба видалити / Фото Pexels

Оновити грядку

Полуниця не може добре плодоносити на одній грядці. Продуктивність кущів зберігається приблизно 4 роки, а оновлення грядки допомагає зменшити ризик накопичення хвороб й підтримує хороший урожай.

Продовжити полив та підживлення

Завершення сезону плодоношення не означає, що полуницю треба залишити без уваги. У липні рослини продовжують накопичувати поживні речовини, тому полуницю потрібно поливати, особливо в посушливий період.

Також полуницю можна замульчувати й внести додаткові добрива. Якщо ж урожай цього року був слабким, навесні краще використати вже гранульоване добриво з високим вмістом калію.

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Головне завдання після плодоношення – це створити для полуниці достатню кількість сонячного світла, зволожити й забезпечити хорошу циркуляцію повітря.