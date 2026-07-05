Для кущів аґрусу та смородини липень є дуже важливим місяцем – і через те, що ягоди активно достигають, вони залишаються без важливих поживних речовин. Якщо проігнорувати підживлення, кількість ягід зменшиться, адже "зайві" – ті, які кущ не може прогодувати – просто опадуть, пише The Spruce.

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Чим можна підживити смородину та аґрус?

Одна з найкращих підгодівель для аґрусу та смородини вже, виявляється, є практично на кожній дачі – і це деревний попіл. Цей важливий для дачників інгредієнт містить фосфор, калій та кальцій – одні з найважливіших речовин для росту й розвитку плодів. Окрім того, після підживлення попелом ягоди стають щільнішими та солодшими, пише "УНІАН".

Підживити рослини попелом дуже просто – достатньо просто розсипати кілька склянок попелу на вологий ґрунт, а тоді перемішати його з верхнім шаром. Але є й інший варіант – з попелу можна приготувати розчин і використати його для поливу.

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Але попіл – це не єдиний варіант. Ось ще чим можна скористатися:

Настій живокосту – особливо цінний він через те, що містить дуже багато калію. Його готують дуже просто – потрібно порізати свіжі рослини та залити водою на дві третини місткості, а тоді залиште настоюватися на тиждень. Перед поливом достатньо розбавити розчин у пропорції 1:10.

– особливо цінний він через те, що містить дуже багато калію. Його готують дуже просто – потрібно порізати свіжі рослини та залити водою на дві третини місткості, а тоді залиште настоюватися на тиждень. Перед поливом достатньо розбавити розчин у пропорції 1:10. Настій кропиви. Приготувати його можна так само, як і настій живокосту. Він багатий не лише на калій, але й на магній та залізо, тож кущі можуть легше перенести навантаження від плодоношення.

В червні смородині потрібно багато азоту для того, аби наростити зелену масу – але вже в липні дачники радять суттєво скоротити його кількість у підживленнях, а краще взагалі відмовитися від нього. Інакше смородина може давати лише листя замість плодів.