Попелиця зникне за 24 години: дачники назвали ефективний засіб

Найчастіше попелицю обприскують мильним розчином, проте якщо його неправильно приготувати, то він може зашкодити рослинам та комахам. Фахівці розповіли про один дієвий розчин, який справді допомагає.

З настанням тепла попелиця з’являється на багатьох рослинах, пише Wprost Dom. Вона живиться соком молодих та ніжних пагонів, тому найбільше від неї страждають плодові дерева й кущі, овочі, зелень та квіти.

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Як знищити попелицю з саду?

Дачники радять використовувати господарське мило, щоб позбутися від попелиці. Калієві солі жирних кислот пошкоджують тіло комах настільки, що це призводить до зневоднення й загибелі.

Засіб добре діє не лише проти попелиці, але й від білокрилки та молодих стадій павутинного кліща. Калійне мило може реально зменшувати популяції попелиці.



Господарське мило виводить попелицю з саду / Фото Pexels

В одному літрі води потрібно розчинити від 10 до 30 грамів господарського мила. Попередньо мило потрібно натерти, щоб воно швидше розчинилося. Після ретельного перемішування розчин можна залити в розпилювач.

Обробку проти попелиці потрібно проводити ввечері, обприскуючи ретельно нижнє листя. Дачники не радять використовувати хімічні засоби, оскільки вони відлякують сонечка й золотоочок, які можуть з’їсти сотні попелиць за своє життя.

Інсектицидне мило найефективніше проти молодих стадій попелиці. Воно не шкодять рослинам, але допомагає позбутися від шкідників, які нищать квіти, овочі та фруктові дерева.

Придбати засоби проти попелиці можна на Промі. Якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців.

Що ще виводить попелицю з рослин?

Обприскати рослину з попелицею можна розчином соди. Потрібно 4 столові ложки продукту розвести у 5 літрах відстояної теплої води.

Також дієвим є розчин на основі нашатирного спирту. В 1 літрі води потрібно розвести 3 столові ложки спирту й обприскати рослину. Вже за кілька годин шкідники почнуть опадати на землю.

Дачники радять від попелиці попіл, 300 грамів якого слід розвести у 2 літрах води, а тоді обприскати заражену рослину. Попіл потрібно розводити в окропі, але перед обприскуванням потрібно зачекати, щоб засіб охолонув.