Прискорити ріст огірків можна і без хімікатів: допоможе вітамінний домашній розчин

Огірки можуть рости доволі швидко, проте їм потрібен постійний доступ до поживних речовин. Замість вже готових підживлень можна зробити домашній засіб з натуральних інгредієнтів.

Овочі потребують багато поживних речовин, які необхідні їм для розвитку листя, цвітіння й хорошого урожаю, пише Deccoria. Більшість сортів повністю розвиваються вже через 50 – 70 днів після посіву.

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Щоб огірки вродили багато плодів, їх радять садити на родючому, добре дренованому, багатому на гумус ґрунті.

Чим підживити огірки?

На початку червня огірки активно розвивають листя й кореневу систему. Азот є особливо важливим для огірків, оскільки відповідає за нарощення зеленої маси. Фосфор відповідає за міцне коріння, а кальцій допомагає краще розвиватися. Рідкі добрива для овочів з цими елементами можна вносити кожних 2 тижні.

Придбати добрива онлайн можна на Prom. А якщо потрібно перевірити підживлення перед отриманням, є безпечна Пром-оплата. Кошти надходять продавцю лише після того, як покупець особисто огляне й забере посилку.

Вже з кінця червня з’являться перші квіти й плодові бруньки, тому основну роль відіграватиме калій. Він відповідає за водний баланс рослини й розвиток великих і твердих плодів. У період плодоношення добриво на основі калію також варто вносити лише раз на 14 днів.



Простий спосіб покращення росту огірків / Фото Pexels

Як зробити органічне добриво для огірків?

Крім прямого підживлення огірків дачники шукають способи покращити біологічну активність ґрунту. Популярним рішенням є використання води від рису. У такій воді міститься крохмаль, який допомагає вивільняти поживні речовини, які будуть доступні корінню огірка.

Цю суміш слід доповнити кавовою гущею, яка покращує структуру ґрунту й забезпечує невелику кількість мікроелементів. Такий полив допоможе огіркам швидше засвоїти всі поживні речовини, які вже присутні в ґрунті.

Приготувати добриво досить легко. Потрібно залити кілограм рису 2 літрами води й помішувати кілька хвилин, поки рідина не стане помітного каламутного кольору.

Далі воду слід процідити в більшу ємність, додати 10 літрів чистої води й 2 столові ложки кавової гущі. Цим засобом потрібно полити рослини на вологий ґрунт, з розрахунку 0,5 літрів на кущ. Обробку цим розчином можна проводити з червня до половини серпня кожних 10 днів.

Зверніть увагу на те, що огірки з кінця червня по серпень мають особливу потребу в поливі, який прямо впливає на його інтенсивний ріст. Поливати рослини варто вранці чи після обіду.