Белокрылок на капусте больше не будет: эффективные народные методы борьбы с вредителем

Июль – важный месяц для роста капусты, и всего один вредитель может свести на нет все усилия садоводов. Речь идет о белокрылке, которая особенно любит капусту и может уничтожить посадки за считанные недели.

Почти всем огородникам приходилось сталкиваться с белокрылкой – чаще всего это происходит, когда насекомое пытается совершить атаку на капусту. Оно питается соком растений, и избавиться от него непросто. В итоге листья темнеют, а саженцы вянут, пишет Garden design.

Как уберечь капусту от белокрылки?

Прежде чем начать борьбу с белокрылкой на капусте, нужно убедиться, что это именно этот вредитель. Вот несколько признаков появления белокрылки:

на листьях капусты появляются дырочки;

рост кочанов замедлился;

листья начинают вянуть;

между листьями видны личинки.

Искать личинок следует на нижней стороне листа: они буквально присасываются к его поверхности и высасывают из капусты сок. Важно начинать борьбу как можно скорее, пока личинки не превратились в куколки. После этого личинки покрываются восковым налетом – и тогда уже никакие средства, даже мощные химические инсектициды, не помогут.

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А вот самая агрессивная стадия – это появление белых бабочек. Именно они наиболее прожорливы и быстро поедают капусту, пишет "УНИАН". Итак, вот несколько вариантов борьбы с белокрылкой.