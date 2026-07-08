Белокрылок на капусте больше не будет: эффективные народные методы борьбы с вредителем
Июль – важный месяц для роста капусты, и всего один вредитель может свести на нет все усилия садоводов. Речь идет о белокрылке, которая особенно любит капусту и может уничтожить посадки за считанные недели.
Почти всем огородникам приходилось сталкиваться с белокрылкой – чаще всего это происходит, когда насекомое пытается совершить атаку на капусту. Оно питается соком растений, и избавиться от него непросто. В итоге листья темнеют, а саженцы вянут, пишет Garden design.
Как уберечь капусту от белокрылки?
Прежде чем начать борьбу с белокрылкой на капусте, нужно убедиться, что это именно этот вредитель. Вот несколько признаков появления белокрылки:
- на листьях капусты появляются дырочки;
- рост кочанов замедлился;
- листья начинают вянуть;
- между листьями видны личинки.
Искать личинок следует на нижней стороне листа: они буквально присасываются к его поверхности и высасывают из капусты сок. Важно начинать борьбу как можно скорее, пока личинки не превратились в куколки. После этого личинки покрываются восковым налетом – и тогда уже никакие средства, даже мощные химические инсектициды, не помогут.
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А вот самая агрессивная стадия – это появление белых бабочек. Именно они наиболее прожорливы и быстро поедают капусту, пишет "УНИАН". Итак, вот несколько вариантов борьбы с белокрылкой.
- Механическое сбивание личинок. Можно делать это вручную, веником или под напором воды из шланга. Впрочем, метод не слишком эффективен: насекомое может залезть обратно, а на большом огороде придется затратить слишком много усилий.
- Раствор нашатырного спирта. В ведро воды нужно добавить столовую ложку средства, а затем использовать его для полива капусты. Применять не чаще, чем раз в месяц.
- Раствор золы. На 3 литра кипятка нужно добавить стакан золы. После этого средство нужно оставить настаиваться в течение 3 суток, а затем обрабатывать грядки раз в день в течение как минимум недели.
- Мыльный раствор – на 100 граммов хозяйственного мыла нужно добавить 600 миллилитров воды, а затем опрыскивать капусту этим средством раз в 10 дней. Листья также можно протирать губкой, смоченной в жидкости.
- Настой чеснока и лука. На 100 граммов лука и 100 граммов чесночных стрелок нужно добавить несколько литров воды и настаивать неделю, после чего растворить в 5 литрах воды и опрыскивать раз в две недели.