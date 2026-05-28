Идеальные цветы для учительницы на последний звонок: будут стоять в вазе неделями

Уже совсем скоро закончится учебный год, и многие ученики и родители приносят учителям в школу букеты. Но для того, чтобы эти цветы не завяли на следующий же день, их нужно подобрать правильно.

Для того, чтобы букет неделями радовал своим замечательным цветением, цветы к нему следует выбирать тщательно. Некоторые привычные виды, оказывается, гораздо более долговечны, чем может показаться, пишет Martha Stewart.

Интересно Что подарить учительнице на последний звонок: 5 лучших идей

Какие цветы подарить учительнице, чтобы долго стояли?

Циннии

Циннии – это невероятный вариант для простых, но элегантных летних букетов. Они бывают оранжевого, розового, красного, сиреневого и белого цвета, и благодаря этому разнообразию форм, цветов и размеров даже из одних только цинний можно создать по-настоящему потрясающие композиции.

В вазе циннии спокойно стоят неделю, а если вовремя менять воду, то даже немного дольше.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Георгины

Еще один вид цветов, что может похвастаться невероятным разнообразием форм и цветов. Они являются основными украшениями сада в конце лета, но в цветочных магазинах часто удается встретить их даже весной. Они стоят в вазе аж 2 недели, и поэтому являются идеальным выбором для букета на подарок.



Георгины стоят в вазе достаточно долго / Фото Pexels

Пионы

Благодаря пышным цветам и насыщенному аромату многолетние пионы становятся особенно привлекательными центральными цветами во многих композициях. Срезать их нужно уже тогда, когда бутоны показывают цвет, но еще не распустились – тогда они будут стоять в вазе в течение целой недели.



Пионы долго сохраняют свежесть в вазе / Фото Pexels

Клематис

Клематис известен прежде всего как вьющееся растение, и поэтому его часто недооценивают как срезанный цветок и часть букетов. Впрочем, он неожиданно долговечен и стоит в вазе 5 – 10 дней. К слову, немало сортов имеют невероятный вид и после того, как цветение завершается.



Клематис хорошо смотрится в букете / Фото Pexels

Лилии

Невероятные ароматные лилии держатся в вазе достаточно долго – они обожают непрямое солнце и влагу, и поэтому в букете чувствуют себя прекрасно. Такая композиция будет радовать глаз до двух недель.

Лилии очень любят воду, поэтому для того, чтобы продлить срок их цветения, нужно следить за тем, чтобы в вазе всегда было достаточно воды.