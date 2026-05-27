На последний звонок не обязательно покупать дорогие подарки, пишет 24 Канал. Важно лишь, чтобы это было что-то полезное и от всего сердца. Можно выбрать вещи, которые пригодятся в повседневной работе или просто то, что подарит хорошее настроение.

Что подарить учительнице на последний звонок?

Набор канцелярии

Канцелярия – это один из самых практичных подарков для учителя, поскольку такие вещи всегда нужны в работе. Ученики могут подарить стильный блокнот, планер или органайзер для рабочего стола. Довольно хорошо выглядят именные подарки – ручка с гравировкой или персонализированный блокнот с инициалами.

Подарочный набор сладостей

Сладкий подарок – это всегда универсальный вариант на любой праздник. Сейчас популярны специальные подарочные боксы с шоколадом, макарунами, медом или орехами.



Книгу

На подарок лучше выбирать легкие и интересные жанры, которые помогут учителю отдохнуть после работы. Ученики часто дарят мотивационные книги, современную украинскую прозу, психологию или литературу о саморазвитии.



Комнатное растение или цветы

Цветы остаются классическим подарком на последний звонок, поэтому учительнице можно подобрать красивый букет. Это могут быть розы или тюльпаны, или трендовый "дофаминовый букет" из цветных цветов.

Но если хочется, чтобы растение дольше радовало глаз – стоит сделать ставку на вазон. До сих пор популярными остаются орхидеи, спатифиллум, замиокулькас или изысканное растение – стрелиция с красивым оранжевым цветком.



Чашки для кофе или чаепития

Хорошая чашка или чайный набор – красивый подарок для чаепития. В противном случае можно приобрести качественный кофе и уже к нему подобрать керамические чашки с блюдцами. Такие готовые подарочные наборы выглядят особенно эффектно.



Все эти практические вещи могут стать приятным знаком благодарности учителю за труд, поддержку и терпение в течение всего учебного года.