Царапины на ламинированном полу исчезнут бесследно: простой способ за минуту

Ламинат очень напоминает деревянный пол, но все же имеет несколько преимуществ, и главным из них является, конечно же, цена. Кроме того, такое покрытие имеет твердый защитный слой, устойчивый к пятнам и царапинам. Но даже если они появляются, убрать их довольно просто.

Замена ламината может обойтись дорого, поэтому, если вы заметили несколько неприятных потертостей или царапин, попробуйте сначала устранить их домашними средствами, пишет Southern Living.

Ламинат, к сожалению, нельзя реставрировать и шлифовать, как это делают с деревянными полами – это может привести к износу верхнего слоя. И если на ламинате остается царапина, она обнажает сердцевину материала, которая уже не напоминает дерево. Поэтому шлифовка поверхности только ухудшит ситуацию.

Но это не значит, что скрыть или даже полностью устранить царапину невозможно.

Как убрать потертости на ламинате?

Качественная чистка ламинированного пола поможет скрыть небольшие потертости и царапины. Сначала нужно пропылесосить пол, чтобы удалить всю пыль, попавшую внутрь повреждений. После этого нужно отполировать поверхность сухой тканью из микрофибры. Также можно взять обычную белую ластик для карандаша – он не оставляет следов и работает удивительно эффективно.

После этого следует воспользоваться средством для чистки ламината.



Царапины с ламината можно убрать довольно просто / Фото Pexels

Как убрать белые царапины?

Более крупные царапины оставляют на полу белые или просто светлые линии, и замаскировать их уже не так легко. Если полировка не устраняет потертости, можно попробовать замаскировать их с помощью специального маркера для окрашивания мебели и пола.

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Подбрать на глаз идеальный цвет, который будет совпадать с полом, сложно, поэтому лучше взять несколько похожих оттенков. Удалить маркер при необходимости можно тканью, смоченной в изопропиловом спирте.

Что делать с глубокими царапинами?

Здесь на помощь приходят деревянная шпаклевка или восковые карандаши. И то, и другое можно найти в разных цветах. Они заполняют пространство внутри царапины и сглаживают вид пола.

Учтите, что шпаклевка со временем затвердевает и прослужит дольше, чем воск.