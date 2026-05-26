Перец начнет мгновенно расти: дачник рассказал, чем подкормить растение

После посадки рассады перца в открытый грунт растения переживают непростой период адаптации. Дело в том, что в рассаде растение растет в стабильных условиях, а на грядке уже приходится привыкать к перепадам температуры, жаре или недостатку влаги.

После высадки перец особенно нуждается в правильной подкормке, которая поможет ему быстрее окрепнуть и пойти в рост, говорится на ютуб-канале "Наша дача".

Какие удобрения нужны перцу после посадки?

После пересадки в грунт перец начинает наращивать зеленую массу. Будущий урожай зависит от того, насколько сильными будут листья и стебли. В этот период важнейшим элементом является азот, который отвечает за рост и здоровый цвет листьев.

Если азота не хватает, то листья могут пожелтеть. При этом этот элемент может быстро вымываться из почвы, поэтому растениям нужна постоянная подкормка.

Куриный помет

В нем содержится не только азот, но и калий, фосфор, кальций и другие микроэлементы.

Для подкормки половину пол литровой банки перебродившего помета нужно развести в 10 литрах воды. Под один куст нужно вылить 600 миллилитров готового раствора. Если перец все еще будет ослабленным, то процедуру можно повторить через неделю.

Комплексное удобрение

Вместо органического удобрения можно воспользоваться комплексным препаратом "Рост-концентрат" с формулой NPK 15-7-7. Раствор содержит высокую дозу азота и стимулирует рост листьев и стеблей, а калий и фосфор поддерживают развитие плодов.

В составе также есть гумат калия и микроэлементы, которые положительно влияют на общее состояние растения. Для приготовления подкормки нужно растворить 25 миллиграммов средства в 10 литрах воды. Под каждый куст нужно внести 600 миллилитров раствора.

Аммиачная селитра

В ней содержится азот в двух формах, поэтому растение начинает его быстро усваивать. Однако селитра не содержит других питательных веществ, поэтому и эффективность ее несколько ниже.

Магний

Кроме основного удобрения в раствор еще советуют добавлять сульфат магния, который помогает растению активнее проходить процесс фотосинтеза и способствует появлению здоровых листьев. Достаточно лишь добавить одну чайную ложку сульфата магния на 10 литров воды.

Лучше всего проводить такую подкормку в благоприятную погоду. Только когда наступит стабильное потепление, тогда можно вносить удобрения.