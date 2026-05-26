Після висадки перець особливо потребує правильного підживлення, яке допоможе йому швидше зміцніти й піти в ріст, йдеться на ютуб-каналі "Наша дача".

Які добрива потрібні перцю після посадки?

Після пересадки в ґрунт перець починає нарощувати зелену масу. Майбутній урожай залежить від того, наскільки сильними будуть листя й стебла. У цей період найважливішим елементом є азот, який відповідає за ріст та здоровий колір листя.

Якщо азоту бракуватиме, то листя може пожовтіти. При цьому цей елемент може швидко вимиватися з ґрунту, тому рослинам потрібне постійне підживлення.

Курячий послід

У ньому міститься не лише азот, але й калій, фосфор, кальцій та інші мікроелементи.

Для підживлення половину пів літрової банки перебродженого посліду потрібно розвести у 10 літрах води. Під один кущ потрібно вилити 600 мілілітрів готового розчину. Якщо перець все ще буде ослабленим, то процедуру можна повторити через тиждень.

Комплексне добриво

Замість органічного добрива можна скористатися комплексним препаратом "Рост-концентрат" із формулою NPK 15-7-7. Розчин містить високу дозу азоту й стимулює ріст листя і стебел, а калій і фосфор підтримують розвиток плодів.

У складі також є гумат калію й мікроелементи, які позитивно впливають на загальний стан рослини. Для приготування підживлення потрібно розчинити 25 міліграмів засобу в 10 літрах води. Під кожен кущ потрібно внести 600 мілілітрів розчину.

Аміачна селітра

У ній міститься азот у двох формах, тож рослина починає його швидко засвоювати. Однак селітра не містить інших поживних речовин, тому й ефективність її дещо нижча.

Магній

Крім основного добрива до розчину ще радять додавати сульфат магнію, який допомагає рослині активніше проходити процес фотосинтезу й сприяє появі здорового листя. Достатньо лише додати одну чайну ложку сульфату магнію на 10 літрів води.

Найкраще проводити таке підживлення в сприятливу погоду. Лише коли настане стабільне потепління, тоді можна вносити добрива.