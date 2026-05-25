Овочі досить швидко ростуть, а одна рослина може дати надзвичайно багато плодів, пише Deccoria.

Коли і як садити кабачки?

Дачники радять обрати правильне місце для кабачків. Рослині потрібно 6 чи 8 годин повного сонячного світла на день. Чим більше буде сонця, тим кращий виросте урожай.

Крім того, варто обирати таку ділянку, яка буде захищена від сильних вітрів, щоб рослини могли запилити бджоли. Саме відсутність запилення є причиною опадання молодих бутонів кабачків.

Насіння у ґрунт можна висівати, коли температура ґрунту досягне 15 градусів тепла. У теплому ґрунті рослини проростуть за тиждень.

Садити кабачки радять двома способами:

Посадка на курганах

Потрібно сформувати горбки висотою 15 – 30 сантиметрів і шириною 30 – 60 сантиметрів. Після цього варто посіяти 4 – 5 насінин на вершині кожного горбка.

Після перших сходів варто провести проріджування й видалити найслабші екземпляри й залишити 2 – 3 найсильніші рослини на горбку.

Посадка рядами

Між рослинами в ряду варто витримати відстань приблизно 60 сантиметрів, а між рядами – 90 сантиметрів, щоб мати вільний доступ під час збору урожаю.



Як доглядати за кабачками?

Для правильного розвитку кабачків, важливо забезпечити їм правильні умови.

Полив

Кабачки потребують великої кількості вологи, тому на тиждень їм потрібно 50 літрів води на квадратний метр. Поливати кабачки треба так, щоб не намочити листя. Сильне затоплення водою призведе до деформації плодів.

Підживлення

Після появи перших бутонів кабачки варто підживити фосфором та калієм. Азот вже на цьому етапі можна переставати давати, бо він впливає лише на формування листя.

Обрізка

Найстаріші нижні листки потрібно регулярно видаляти. Це покращить циркуляцію повітря всередині куща й уповільнить поширення хвороби. Для видалення потрібно використовувати чисті й гострі секатори.

Які є поширені проблеми у вирощуванні кабачків?

Кабачки можуть мати грибкові захворювання чи шкідників. Найчастіше рослини хворіють на борошнисту росу, яка з’являється в середині літа. Помітити її дуже просто, оскільки вона проявляється білим нальотом на листках.

Також часто зустрічається верхівкова гниль плодових квіток, яка проявляється почорнінням кінчиків. Виникає проблема через дефіцит кальцію, який спричиняється нерегулярним поливом.

Крім того, кабачки можуть бути привабливими для гарбузового жука. Личинки цих комах зариваються в стебло й можуть призвести до загибелі всієї рослини. Ознакою може стати в’янення листя й видимі білі екскременти біля основи стебла.

Захистити кабачки можна завдяки агротекстилю, який допоможе запобігти відкладенню яєць комахами. Втім, їх потрібно зняти ще до того, як кабачки почнуть цвісти, інакше комахи не зможуть запилити квіти.