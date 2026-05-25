Деякі дачники думають, що огірки досить прості у догляді, але це не так, пише Deccoria. Рослини доволі вибагливі, оскільки мають сильну потребу в добривах.

Коли підживлювати огірки?

Розсаду огірків можна підживлювати через 2 тижні після посадки. Якщо ж огірки посіяні з насіння, то потрібно дочекатися, коли виростуть 3 – 4 листки.

Враховуючи те, що більшість огірків сіють у другій половині травня, перше підживлення можна робити на початку червня.

За словами дачників, огірки варто удобрювати помірно, але часто – приблизно кожних 2 тижні. У такому разі рослини будуть забезпечені необхідними речовинами на всіх етапах розвитку.

Якими домашніми добривами підживити огірки?

Мінеральні добрива підходять огіркам, але органічні – набагато кращі, бо збагачують ґрунт гумусом. Можна використовувати компост чи біогумус, а також вирощувати їх після сидератів: гірчиці, пижма чи бобів.

Список домашніх підживлень для рослин

Дріжджі – у 10 літрах води потрібно розвести 100 грамів дріжджів й повністю перемішати. Розчин слід залишити на годину, а тоді просто полити ним рослини без розбавлення.

– у 10 літрах води потрібно розвести 100 грамів дріжджів й повністю перемішати. Розчин слід залишити на годину, а тоді просто полити ним рослини без розбавлення. Живокіст – для цього засобу потрібно зібрати 1 кілограм квітучого листя й пагонів живокосту. Їх треба помістити у відро й залити 10 літрами води, залишивши на 2 тижні, помішуючи кожного дня. Для поливу настій варто розвести водою у співвідношенні 1:5.

Також можна використовувати бузину, як і живокіст. Проте ця рослина потребує вже більшого розведення (1:10). Домашні добрива можна чергувати кожних 2 тижні.



Чому огірки не ростуть?

Підживлення одразу впливає на огірки, тож вони починають швидко рости й розвиватися. Втім, часом рослини можуть мати мало квітів. Таке стається через неправильне внесення добрив.

Дачники кажуть, що не можна підживлювати огірки великою кількістю азоту. Він необхідний рослинам на початку росту, а далі його кількість варто обмежити.

У період формування зеленої маси огіркам необхідний фосфор і калій, а впродовж всього вегетаційного періоду варто додавати ще й кальцій, магній, бор та мідь.