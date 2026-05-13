Одна чайная ложка – и рассада начнет быстро расти и обильно плодоносить
- Для успешной адаптации рассады после высадки, важно правильно подготовить лунки и использовать органическое удобрение, например, гранулированный куриный помет.
- Стимуляторы роста с ауксином, такие как корневин, способствуют лучшему приживлению рассады, снижая стресс и заболеваемость растений.
После высадки рассады в открытый грунт или теплицу, растениям нужно быстро адаптироваться и нарастить сильную корневую систему. Именно от этого зависит дальнейший рост культур и будущий урожай.
Опытный огородник на своем ютуб-канале "Полезное TV" рассказал, как правильно подготовить лунки, чтобы избежать стресса для растения.
Чем подкормить рассаду после высадки?
Высаживать рассаду в теплицу стоит лишь тогда, когда ночная температура не опускается ниже +6 градусов тепла. Для открытого грунта на улице должно быть еще теплее – ночью температура должна быть стабильно не ниже, чем +10 градусов тепла.
Это поможет перцам, баклажанам, томатам и другим культурам легче прижиться после пересадки.
Перед посадкой в лунку советуют добавить органическое удобрение. Лучшим вариантом дачник назвал гранулированный куриный помет. Такого удобрения под рассадой хватит на весь сезон.
Удобрение нужно смешать в почвой, полить водой, и только после этого высаживать рассаду. Следующим шагом дачник назвал главный ингредиент.
Рассаде нужен стимулятор роста. Лучше всего использовать препараты, в составе которых есть ауксин. Одним из таких препаратов является корневин, основным компонентом которого является индолилмасляная кислота,
– отметил садовод.
По его словам, ауксин стимулирует образование корневых зачатков, ускоряет рост молодых корешков, что способствует лучшему приживлению рассады. Растение не получит стресса от пересадки и будет меньше болеть, особенно, если при пересадке рассады повредятся корни.
Чем больше корневая система растения, тем лучше питание, а отсюда – больший и качественный урожай. Такая подкормка подходит не только для томатов или перцев, но и для огурцов, кабачков, дынь и тыкв.
Чем подкормить весной кусты клубники?
Чтобы способствовать развитию корневой системы и повысить сладость ягод, стоит использовать дрожжевое удобрение или яблочный уксус, пишет Interia Kobieta.
Дрожжевое удобрение полезно тем, что стимулирует кусты клубники быстрее расти и формировать крепкие листья. Нужно лишь растворить дрожжи в теплой воде и оставить настояться несколько часов. Дрожжевой полив следует использовать раз в 2 недели.
Яблочный уксус отвечает за сладость и аромат. Его добавляют в воду для полива, чтобы он помог поддерживать нужный уровень кислотности почвы. Таким раствором полив следует проводить раз в 2 недели.
Какое есть необычное удобрение для сада?
Садоводы советуют использовать человеческие волосы как органическое удобрение, высвобождающее азот, улучшает структуру почвы и отпугивает вредителей.
Волосы можно разбросать по почве, смешать с компостом или разместить вокруг основания растения. Важно только избегать густых комков, поскольку они могут слипнуться и препятствовать проникновению в почву.
