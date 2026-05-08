Речь идет об обычных человеческих волосах, которые богаты азотом – питательное вещество, которое поддерживает рост растений, говорится в тиктоке @creative explained.

В чем польза волос?

Медленно разлагаясь, волос высвобождает питательные вещества в почву, действуя как органическое удобрение. Именно поэтому его могут использовать садоводы, которые не хотят пользоваться химическими добавками.

Волосы могут улучшить структуру почвы, увеличивая аэрацию и удержание влаги. Если смешать его с почвой или компостом, то оно может создать хорошую среду для процветания корней. Особенно полезной такая подкормка будет на грядках, которые склонны пересыхать.

Кроме того, этот необычный метод имеет еще и потенциал для отпугивания вредителей. Человеческие волосы отпугивают лисиц и мелких животных, поскольку их запах представляет для них опасность.

Волосы можно разбросать по почве, смешать с компостом или разместить вокруг основания растения. Важно лишь избегать густых комков, поскольку они могут слипнуться и препятствовать проникновению в почву.

Однако следует понимать, что волосы очень медленно разлагаются, поэтому питательные вещества начнут высвобождаться со временем, а не сразу. Именно поэтому его следует измельчить, чтобы разложение произошло быстрее.

И хотя добавление волос не заменит полностью традиционные удобрения, однако это достаточно недорогой экологический способ улучшить состояние почвы в саду.

Что еще можно разбросать на участке?

Яичная скорлупа является полезным удобрением, поскольку обеспечивает растения кальцием и регулирует pH почвы, пишет Interia Kobieta. Огородники советуют подпитывать удобрением кабачки, виноград, фасоль, помидоры, капусту.

Для этого нужно лишь измельчить скорлупу, высыпать ее в бутылки и залить кипятком. Смесь необходимо оставить в темном месте на 3 – 4 дня, а после этого полить растения полученным удобрением. В противном случае можно просто измельчить скорлупу, высушить в духовке и посыпать полученным порошком вокруг растения.

Какая польза в апельсиновых кожурах?

Апельсиновые кожи являются достаточно полезными в саду. Дачники их используют для:

создания компоста, поскольку в кожуре содержится азот, фосфор и калий, которые хорошо поддерживают развитие корневой системы;

отпугивания муравьев;

создания средства против тли.

Теперь апельсиновая кожура может стать полезным элементом в садоводстве, и не только улучшить почву, но и защитить растения от вредителей.