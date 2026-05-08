Йдеться про звичайне людське волосся, яке багате на азот – поживну речовину, яка підтримує ріст рослин, йдеться в тіктоці @creative explained.

У чому користь волосся?

Повільно розкладаючись, волосся вивільняє поживні речовини в ґрунт, діючи як органічне добриво. Саме тому його можуть використовувати садівники, які не хочуть користуватися хімічними добавками.

Волосся може покращити структуру ґрунту, збільшуючи аерацію та утримання вологи. Якщо змішати його з ґрунтом чи компостом, то воно може створити хороше середовище для процвітання коренів. Особливо корисним таке підживлення буде на грядках, які схильні пересихати.

Крім того, цей незвичний метод має ще й потенціал для відлякування шкідників. Людське волосся відлякує лисиць та дрібних тварин, оскільки його запах становить для них небезпеку.

Волосся можна розкинути по ґрунту, змішати з компостом чи розмістити навколо основи рослини. Важливо лише уникати густих грудок, оскільки вони можуть злипнутися й перешкоджати проникненню в ґрунт.

Однак слід розуміти, що волосся дуже повільно розкладається, тому поживні речовини почнуть вивільнятися з часом, а не одразу. Саме тому його варто подрібнити, щоб розкладання відбулося швидше.

І хоч додавання волосся не замінить повністю традиційні добрива, проте це досить недорогий екологічний спосіб покращити стан ґрунту в саду.

Садівники додають волосся для покращення ґрунту: дивіться відео

Що ще можна розкинути на ділянці?

Яєчна шкаралупа є корисним добривом, оскільки забезпечує рослини кальцієм та регулює pH ґрунту, пише Interia Kobieta. Городники радять підживлювати добривом кабачки, виноград, квасолю, помідори, капусту.

Для цього потрібно лише подрібнити шкаралупу, висипати її в пляшки та залити окропом. Суміш необхідно залишити в темному місці на 3 – 4 дні, а після цього полити рослини отриманим добривом. В іншому випадку можна просто подрібнити шкаралупу, висушити в духовці й посипати отриманим порошком навколо рослини.

Яка користь в апельсинових шкірках?

Апельсинові шкіри є досить корисними в саду. Дачники їх використовують для:

створення компосту, оскільки у шкірках міститься азот, фосфор і калій, які добре підтримують розвиток кореневої системи;

відлякування мурах;

створення засобу проти попелиці.

Тепер апельсинова шкірка може стати корисним елементом у садівництві, і не лише покращити ґрунт, але й захистити рослини від шкідників.