Клубника вырастет больше, чем в прошлом году: ягоды надо полить вот этим удобрением

В мае дачникам нужно подкормить клубнику действенным удобрением, чтобы уже в июне получить сладкие и крупные ягоды. Этот месяц является важным, поскольку растения уже переходят от формирования листьев к цветению и образованию плодов.

Клубнике в мае необходим калий и фосфор, пишет Deccoria. Эти ключевые элементы для ягод влияют на высокую урожайность.

В чем польза фосфора и калия?

Фосфор отвечает за развитие корней и энергию клеток, поэтому растение начнет активнее завязывать плоды. А вот влияние калия заключается в формировании вкуса плодов и их внешнем виде.

Калий участвует в образовании сахаров и регулирует водный баланс. То есть он влияет на вкус, цвет и твердость клубники. Чем больше будет калия, тем ягоды вырастут сочными.

Чем подкормить клубнику?

Есть 3 варианта обеспечения клубники калием и фосфором:

Минеральные удобрения – дают самый быстрый эффект;

– дают самый быстрый эффект; Древесная зола – естественный источник калия;

– естественный источник калия; Компост и навоз – медленный, но стабильный эффект.



Как сделать йодно-дрожжевое удобрение?

Кроме базового удобрения, клубнику еще стоит подкормить смесями, которые лучше повлияют на ее рост.

Рецепт йодно-дрожжевого удобрения простой и действенный. Дрожжи поддерживают активность микроорганизмов в почве и развитие корней, а йод обеспечивает защиту и здоровье растения.

Дрожжи нужно растворить в теплой воде (примерно 10 граммов) и оставить на несколько часов для активации. Чтобы стимулировать действие, надо добавить 2 столовые ложки сахара.

Тогда добавляется небольшое количество йода (10 – 15 капель) в воду с дрожжевым концентратом.

Раствор разводится в 10 литрах воды и наносится под кусты клубники. Достаточно под один куст одного стакана удобрения. Важно только перед подкормкой увлажнить грядку, чтобы она не была сухой.

Почему надо использовать эту смесь?

По объяснениям дачников, дрожжи улучшают доступность питательных веществ клубники. Поэтому крепкие корни начнут лучше усваивать калий и фосфор. Йод защищает от гниения и уменьшает риск заражения болезнями и вредителями. Такая смесь не заменит базовое удобрение, но прекрасно усилит его действие.

Какие сорта клубники сладкие и крупные?

На ютуб-канале "Украинское село" садовод рассказал о 3 сортах клубники, которая себя хорошо зарекомендовала, поскольку вырастает сочной и большой.

Сорт "Альба" – неприхотливый и созревает одним из первых, давая крупные плоды даже без сложного ухода, подкормки или полива;

Сорт "Пегас" – устойчив к влаге, позволяет продлить сезон клубники и сохраняет плоды без гниения во время дождей;

Сорт "Азия" – отличается размером плодов и привлекательным видом. Клубника хорошо переносит жару и не боится солнца.

Что еще подкормить на огороде в мае?

В мае кустам томатов нужен кальций, который улучшит рост растений. Нужно лишь измельчить яичную скорлупу до порошкообразного состояния и перемешивают с почвой вокруг помидоров.

Несколько преимуществ яичной скорлупы:

содержит значительное количество кальция;

защищает от гнили;

улучшает структуру почвы;

снижает кислотность;

защищает от слизней (если рассыпать кусочки скорлупы вокруг растения).

Кроме этого, помидоры также следует подкармливать комплексными удобрениями.