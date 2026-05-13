Плесень и грибок больше не вернутся: вот как почистить шторку для душа

Когда в последний раз вы чистили шторку в ванной комнате? Очень многие люди допускают серьезную ошибку, когда думают, что делать этого не нужно вообще. Ведь там, как и на других поверхностях, скапливается не только грязь, но и влага и микробы.

Большинство людей и не догадываются, что именно шторка для душа является одним из крупнейших источников плесени и микробов во всей ванной комнате, пишет Southern Living. К счастью, почистить ее возможно, и это даже не очень сложно.

Интересно Сколько дней можно спать в одной пижаме: большинство людей не знает

Что нужно сделать перед чисткой шторки для душа?

Да, шторка действительно может быстро стать рассадником грязи, плесени и мыльного налета, если оставить ее "на произвол судьбы". Влажная среда ванной комнаты просто идеальна для роста грибка, поэтому чистить шторку желательно по крайней мере раз в месяц.

И учитывайте, что не все шторки для душа одинаковые, а различные типы пластика могут требовать разного ухода. В частности, не стирайте пластиковые шторки при высокой температуре – это может привести не только к разрывам ткани, но и к плавлению.

Кроме того, перед чисткой убедитесь, что помещение хорошо проветривается, чтобы не вдыхать вредные пары.

Как почистить шторку для душа?

Один из самых простых способов – это использовать отбеливатель. Но этот вариант подходит только для пластиковых шторок для душа, или же для белых тканевых. Вот что нужно сделать:

снимите шторку;

наполните емкость горячей водой и добавьте полстакана отбеливателя;

замочите шторку в растворе на несколько часов;

тщательно прополощите шторку и протрите ее щеткой;

шторку можно сразу же повесить на место, чтобы она просохла.

Если ваша шторка для душа тканевая, все даже проще – ее можно бросить в стиральную машину с небольшим количеством порошка.

А вот в случае, когда времени не хватает, шторку можно почистить, даже не снимая ее с колец, пишет Martha Stewart. Для этого в бутылке с пульверизатором смешайте воду и уксус, а потом обрызгайте грязные части шторки.

Оставьте так ее на несколько минут, а после этого потрите проблемные места губкой. Прополощите штору теплой водой и дайте ей высохнуть на воздухе.

Как предотвратить появление плесени на шторке?

Почистить шторку – это половина задачи, но также нужно позаботиться о том, чтобы проблема не вернулась. Прежде всего нужно убедиться, что ваша ванная достаточно хорошо проветривается. Кроме того, после каждого принятия душа шторку нужно раскрывать, чтобы она как следует просохла.

Лучше всего будет включать вентилятор в ванной комнате во время душа и держать его включенным еще полчаса после. Но самое важное – это регулярно ее чистить.

И если мытье шторки каждый месяц обязательное, несколько других задач по дому можно выполнять реже. Оказывается, некоторые задачи достаточно делать раз в год – а многие хозяйки утомляют себя тем, что занимаются ими чаще.

В частности, только раз в год можно чистить матрас, внешние окна, шторы и пространство за бытовой техникой.