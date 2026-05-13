Эксперты по гигиене отмечают, что носить одну и ту же пижаму слишком долго – не совсем хорошая идея, даже если она чистая и без запаха, пишет Real Simple. В общем частота стирки зависит от сезона, привычек человека и того, принимает ли он душ перед сном.

Как долго можно носить пижаму?

Специалист Мелани Карвер отметила, что при идеальных условиях ношения пижаму стоит менять каждую неделю и стирать в горячей воде (60°C). Но если в ассортименте есть несколько пижам, то для поддержания чистоты кожи их можно менять каждые 3 дня.

Есть несколько факторов, которые помогут определить, что пижаму нужно менять чаще. Стоит обратить внимание на то, насколько сильно вы потеете ночью, особенно летом.

Для тех, кто любит принимать утренний душ, следует понимать, что пижаму придется стирать чаще, поскольку пот и жиры, накопившиеся за день, останутся вечером на коже.



Пижама требует постоянного обновления / Фото Pexels

Некоторые могут носить пижаму хоть весь день по дому, однако эксперты советуют отказаться от такого решения. Ткань соберет за все это время пыль, шерсть домашних животных, запахи с кухни и еще другие загрязнения. После этого вся грязь перенесется в постель.

Кроме того, менять чаще пижаму нужно и тем, у кого чувствительная кожа, или кто склонен к акне на теле. Для чувствительной кожи стоит выбирать порошок без ароматизаторов или носить шелковые пижамы.

Какой материал пижамы самый лучший?

Для сна лучше всего подходят натуральные материалы – хлопок и шелк, который хорошо отводит пот. Если же пижама изготовлена из полиэстера, то ее придется стирать чаще.

Эксперты также говорят, что не нужно высчитывать дни до стирки. Если пижама уже имеет несколько неприятный запах и потеряла свежесть, имеет пятна и стала влажной, тогда ее надо стирать. Чистая пижама – это не только забота о коже, но и о ежедневном комфорте сна.

Чем вывести пятна с подушек?

Ежедневное использование подушек приводит к тому, что на них образуются желтые пятна от слюны или пота, пишет Express. Накопление этих пятен создает среду для пылевых клещей и бактерий, поэтому по возможности их следует очищать.

Для удаления неприятных следов с подушек можно использовать таблетку для посудомоечной машины вместо стирального порошка. Пользователи говорят, что она действительно помогает вывести жирные пятна без сильных усилий.

Кроме того, фективным также является использование кристаллической соды. Нужно лишь стакан средства засыпать в стиральную машину вместо порошка.

Почему одежда после стирки плохо пахнет?

Одежда может плохо пахнуть после стирки из-за переполненного барабана стиральной машины, что затрудняет проникновение воды и моющего средства в ткань.

Специалисты рекомендуют оставлять достаточно пространства для движения вещей во время стирки и следить за дозировкой моющего средства, чтобы избежать избыточной пены.