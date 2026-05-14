Ежевика вырастет сладкой и крупной: 3 самых важных этапа ухода весной

Ежевика нуждается весной в особом уходе, поскольку именно в это время закладывается основа будущего урожая. Вырастить здоровые кусты совсем не сложно. Нужно лишь придерживаться нескольких этапов.

Садовница на ютуб-канале "Полезные полезности" рассказала, каким должен быть уход за ягодными кустами, как их защитить от болезней и чем подкормить.

Как ухаживать за ежевикой весной?

Провести санитарную обработку

Весной дачники советуют удалить все поврежденные части побегов, обрезая их до здоровой ткани. Кроме того, важно убрать сухие листья и старую мульчу, поскольку в них могут оставаться вредители и возбудители заболеваний.

Также нужно уделить внимание нижней части куста. Побеги и почки на высоте до 50 сантиметров от земли лучше удалить. Это поможет улучшить циркуляцию воздуха, снизить риск загнивания ягод и способствует росту сильных молодых побегов.

Защитить от заболеваний и вредителей

Весной обязательно следует провести профилактическую обработку ежевики. Кусты нужно опрыскать 3% раствором медного купороса до момента распускания почек. Для этого 300 граммов средства следует растворить в горячей воде и развести в объеме воды до 10 литров.

Если наступила фаза "зеленый конус", то тогда лучше использовать смесь фунгицидов "Хорус" и "Скор". Также можно добавить профилактические средства от вредителей. Обработку следует проводить в сухую и безветренную погоду,

– рассказала дачница.

Подкормить удобрениями

Когда температура уже будет стабильной, а почва достаточно прогреется, можно переходить к подкормке. В удобрении нуждаются уже взрослые кусты, начиная с третьего года.

Ежевика любит органические удобрения, в частности компост, который нужно вносить под каждое растение. Для активного роста весной культуре также нужен азот. Это может быть аммиачная селитра или органический вариант – раствор куриного помета.

Также полезно добавлять биопрепараты с микроорганизмами, которые улучшают состояние почвы и помогают растениям лучше усвоить питательные вещества. Однако важно помнить главное правило: любые удобрения нужно вносить только в хорошо увлажненную почву, чтобы не повредить корни.

Санитарная очистка, профилактические обработки и правильная подкормка помогут кустам лучше развиваться и активно плодоносить.

Какая еще подкормка полезна для ежевики?

Удобрения имеют прекрасное свойство влиять на большой урожай, говорится на ютуб-канале "Наш сад и огород". Кроме применения азота, который улучшает рост листьев, садоводы советуют использовать аммиачную селитру.

Подкормку разводят в пропорции 25 граммов на 10 литров воды, внося раствор уже когда температура воздуха будет стабильно теплой.

В мае дачники берутся не только за подкормку, но и заботятся о здоровом росте растений. Чтобы клубнику обходили вредители, стоит рядом с ягодами посадить несколько растений.

Что посадить рядом с клубникой?

Возле клубники полезно сажать шпинат, который подавляет рост рядом лишних сорняков. Укроп привлекает опылителей, что впоследствии едят нежелательных вредителей: трипсов и тлей.

Бархатцы можно сажать прямо на грядке рядом с кустами клубники. Аромат этих ярких цветов действует как природный репеллент для многих вредителей – тли, белокрылки и нематод. А вот посадка шалфея маскирует запах клубники, поэтому вредители к ягодам даже не доберутся.