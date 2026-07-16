Вымытый пол будет пахнуть часами: добавьте в ведро всего две капли

В средствах для мытья пола содержатся ароматизаторы, но они очень быстро выветриваются, поэтому запах держится совсем недолго. Улучшить ситуацию помогут несколько капель из ароматической баночки.

Речь идет об эфирном масле, которое рекомендуется добавлять в ведро с водой, пишет Wprost Dom.

Какое эфирное масло можно использовать?

Лавандовое масло обладает стойким ароматом;

лимонное или апельсиновое масло придает цитрусовый запах;

Эвкалипт обладает свежим ароматом, который часто используют в отелях.

В ведро с водой и специальным моющим средством нужно добавить всего 3–4 капли. Больше добавлять не стоит, так как помимо интенсивного запаха на полу могут появиться полосы.

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Запах эфирного масла дольше будет ощущаться на деревянном или панельном полу. Гладкая керамическая плитка выветрит его гораздо быстрее.

Профессиональные уборщицы говорят, что запах будет держаться гораздо дольше, если мыть пол хорошо отжатой шваброй. Излишек воды на ней только ускоряет испарение запахов.



Перед мытьем швабру нужно хорошо отжать / Фото Pexels

Вместо эфирного масла можно использовать кондиционер для белья, но только в том случае, если у вас керамическая плитка. На деревянном полу или ламинате средство оставит полосы.

Кстати, если на ламинате есть потертости, их можно скрыть качественной чисткой с использованием микрофибры и резинки для карандаша. Для маскировки более крупных царапин можно использовать специальные маркеры, деревянную шпаклевку или восковые карандаши.