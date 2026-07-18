Сбор урожая приближается: что стоит купить сейчас

В конце лета огородники сталкиваются с большим урожаем, поэтому нужно заранее позаботиться о его хранении. Продлить срок хранения фруктов и овощей можно довольно просто. Для этого достаточно иметь под рукой несколько полезных вещей.

Одни предметы помогут создать оптимальные условия для хранения картофеля, яблок или овощей, другие – быстро нарезать, нашинковать или законсервировать урожай, пишет The Worm that Turned.

Что стоит приобрести для сбора урожая?

Мешок для картофеля

Чтобы сохранить клубни вплоть до весны, стоит позаботиться о специальных мешках, обеспечивающих циркуляцию воздуха. Благодаря ей клубни меньше потеют, не накапливают лишнюю влагу и медленнее прорастают.

Картофель следует хранить в прохладном, темном и вентилируемом помещении. Перед хранением его нужно хорошо высушить, чтобы кожица стала более прочной, а клубни – более устойчивыми к гниению.

Придбати необхідні речі для зберігання урожаю можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість обраних товарів за фото. Окрім звичних вже мішків та ящиків, для зберігання урожаю можуть знадобитися терки та шатківниці, а також чимало банок для консервацій. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Стеклянные банки с крышками

Консервирование – один из лучших способов сохранить урожай. В банках можно консервировать овощи, варить варенье, соусы или другие домашние заготовки. Кроме того, в банках удобно хранить сушеные овощи, зелень и грибы. А если консервацию герметично закрыть, запасы могут храниться около года.

Ящики для овощей и фруктов

Пластиковые или деревянные ящики благодаря отверстиям позволяют воздуху свободно циркулировать, поэтому овощи и фрукты будут меньше накапливать влагу и дольше останутся свежими. Такие ящики подходят для яблок, груш, лука, моркови, свеклы.



Ящики пригодятся для хранения овощей и фруктов / Фото Pexels

Овощерезка-мандолина

Этот прибор ускоряет нарезку овощей, пишет Martha Stewart. Он позволяет получить тонкие и ровные ломтики, поэтому инструмент пригодится при приготовлении больших объемов консервов. С помощью терки можно нарезать огурцы, кабачки, баклажаны, морковь, картофель и т. д.

Благодаря одинаковой толщине кусочков овощи промаринуются более равномерно и будут иметь аккуратный вид в готовых консервах.

Шатковница

Она позволяет за считанные минуты нашинковать капусту, морковь, свеклу и другие овощи для салатов и квашения. Особенно полезна шинковка для квашеной капусты и заправок для борща. Использование шинковки сэкономит время, если нужно переработать большой урожай за один день.