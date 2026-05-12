5 вещей, которые можно чистить только раз в год: большинство делают это чаще
- Шторы, наружные окна, ковры, пространство за бытовой техникой и матрас следует чистить раз в год для поддержания чистоты и свежести.
- Для очистки штор без снятия можно использовать пылесос с насадкой или ручной отпариватель для быстрого удаления пыли и освежения вида.
Большинство из нас могут легко сосредоточиться на ежедневной уборке – загрузке посудомоечной машины или быстром подметании пола. Однако раз в год стоит обратить внимание на вещи, которые мы почти не трогаем.
Для поддержания чистоты достаточно уделить им чуть больше времени лишь раз в год, пишет Martha Stewart. Привычные для нас "невидимые зоны" накапливают немало грязи и пыли.
Что нужно очищать в доме раз в год?
Стирать шторы
Шторы имеют свойство поглощать пыль, аллергены, перхоть домашних животных и даже запахи от приготовления пищи. Стирка поможет очистить воздух и сделать шторы более яркими на вид.
Мыть наружные окна
Внутреннее стекло можно очищать раз в месяц, а вот наружные окна лучше всего чистить раз в год – в начале сезона. Кроме стекла, стоит уделить внимание оконным рейкам, рамам и окружающим уплотнителям, которые накапливают грязь и мусор.
Очищать ковры
Даже регулярное пылесошение не способно полностью убрать всю грязь и мелкие частицы, которые проникли глубоко внутрь ворса. Именно поэтому раз в год стоит отдавать ковер на профессиональную чистку. Специалисты советуют запланировать эту задачу в конце лета.
Ковер стоит чистить раз в год / Фото Pexels
Убирать за и под бытовой техникой
Пространству за холодильником, плитой или стиральной машиной мало кто уделяет внимания. В этих местах накапливается много пыли, остатков пищи, поэтому нужно вытащить бытовую технику и тщательно очистить, чтобы улучшить ее производительность.
Очищать матрас
Мы привыкли периодически менять постель, однако за очистку матраса забываем. Однако пылесошение, удаление пятен и ежегодное переворачивание матраса смогут продлить срок службы и выведет пылевых клещей. Чтобы помочь расщепить загрязнения, поверхность можно опрыскать дезинфицирующим средством.
Как почистить шторы не снимая с карниза?
Некоторые шторы очень плотные и тяжелые, поэтому их сложно снимать, стирать, гладить и вешать обратно. В таком случае стоит воспользоваться лайфхаками, которые очистят шторы без снятия.
The Spruce пишет, что можно воспользоваться пылесосом. Надо использовать насадку с мягкой щеткой, двигаясь сверху вниз. Особое внимание стоит уделить складкам и зоне возле карниза, поскольку именно там пыль накапливается больше всего.
Также быстро освежить шторы поможет ручной отпариватель. Пар не только уберет пыль, но и разгладит ткань и сделает ее более опрятной на вид.
Что еще стоит полезного узнать?
Чтобы в доме приятно пахло нужно в отсек для пылесоса засыпать парфюмированные гранулы кондиционера. Особенно хорошо этот трюк будет работать в помещениях, где есть домашние животные или часто накапливается пыль.
Таблетки для посудомоечной машины можно использовать для очистки жира на кухонных фасадах, химчистки диванов, мытья пола, и устранения запаха в трубах. Они также эффективны для очистки душевых леек, смесителей, раковин, ванн и унитазов от налета и минеральных отложений.
