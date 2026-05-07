Простые лайфхаки, которые помогут убрать неприятные запахи, освежить квартиру и сделать уборку значительно приятнее, рассказала в своем инстаграме блогер София Сизова. Все они занимают всего несколько минут, а результат становится заметным почти сразу.

Какие советы по дому станут полезными?

Лайфхак №1

Засыпьте в отсек для пылесоса парфюмированные гранулы кондиционера. Теперь во время уборки пылесосом в доме будет ощущаться приятный аромат по всей квартире.

Особенно хорошо этот трюк будет работать в помещениях, где есть домашние животные или часто накапливается пыль.

Лайфхак №2

Насыпьте соду на матрас. Она хорошо впитывает влагу, нейтрализует запахи и освежает его, поскольку во сне мы потеем.

Для лучшего результата соду можно даже оставить на 30 – 60 минут, а тогда тщательно пропылесосить поверхность матраса.

Лайфхак №3

На дно мусорного бака нужно насыпать соду и накрыть сверху бумажным полотенцем. Преимущество такого трюка не только в том, что исчезнет неприятный запах. Сода также поможет отпугнуть мелких насекомых, в частности дрозофил, которые часто появляются возле мусора в теплое время года.

Как избавиться от мух на кухне?

С наступлением тепла мелкие мошки и мухи начнут активизироваться на кухне, пишет The Spruce. Чтобы их отпугнуть, стоит сделать действенный спрей на основе уксуса и эфирного масла мяты.

Резкий запах яблочного уксуса подавляет обонятельные рецепторы насекомых, поэтому аромат может их быстро отпугнуть из помещения, поскольку создаст дезориентацию в пространстве.

Нужно только в емкости с распылителем смешать яблочный уксус и несколько капель эфирного масла мяты, а раствор распылить в тех местах, где появляются мухи.

Что никогда нельзя выливать в раковину?

Чтобы не засорить и не забить трубы в раковине на кухне, надо помнить о жидкостях, которые нельзя выливать внутрь. Речь идет о масле и масле, жир которых быстро застывает в трубах и оседает на стенках. Со временем на стенках накапливаются остатки пищи и мусора, которые и приводят к забиванию трубы.

Также нельзя выливать вместе с кофе гущу, которая не растворяется в воде и накапливается в трубе. В сочетании с жиром образуется очень плотная масса, препятствующая протоку воды. Так же оседает на стенах мука в сочетании с водой, образуя липкую смесь, похожую на клей.