Зачем хозяйки выжимают зубную пасту в раковину: простой лайфхак
Зубная паста есть в любой ванной комнате, но использовать ее можно не только для гигиены. Оказывается, она поможет и в очистке сантехники.
Использование зубной пасты невероятно быстро вернет блеск вашей раковине и поможет избавиться не только от остатков зубного налета, но и от жира и грязи после мытья посуды, пишет Марта Стюарт.
Зачем наливать зубную пасту в раковину?
Кухонная раковина – это довольно грязное место. Ежедневно на ней скапливаются не только капли жесткой воды, но и остатки еды и жир. Если не заниматься регулярной уборкой, со временем поверхность перестанет быть такой блестящей, как раньше. А в конечном итоге это приводит к появлению сложных пятен и неприятного запаха.
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В таких случаях стоит использовать небольшое количество зубной пасты – и о всей грязи можно забыть. Оказывается, в зубной пасте содержатся мягкие абразивные вещества и компоненты с освежающими свойствами. Именно они помогают удалять загрязнения не только с металлических, но и с керамических поверхностей.
Вот как именно использовать зубную пасту для мытья раковины:
- раковину нужно освободить от посуды и смыть все большие остатки пищи;
- нанесите небольшое количество пасты прямо на проблемные участки или на влажную губку;
- добавьте в пасту несколько капель воды и распределите ее по поверхности, осторожно протрите чашу раковины и смеситель;
- пасту можно оставить на поверхности на несколько минут, если загрязнения не удаляются сразу.
После мытья пасту нужно тщательно смыть, а затем вытереть всю поверхность насухо.
Что еще можно чистить зубной пастой?
Зубная паста – это универсальное и в то же время щадящее средство, с помощью которого можно очистить немало неожиданных предметов в доме.
- Белые кроссовки. Небольшим количеством зубной пасты и старой зубной щеткой можно удалить пятна, потертости и старые загрязнения.
- Серебро. Паста удалит потускнение и вернет блеск столовому серебру, украшениям и любым другим изделиям из этого металла.
- Следы от карандашей. Если на стенах появились "шедевры" от детей, карандаши можно легко отчистить небольшим количеством зубной пасты.
- Пятна от кофе на посуде. Кофе часто оставляет сложные пятна, с которыми не может полностью справиться даже посудомоечная машина. Но зубная паста и здесь придет на помощь.