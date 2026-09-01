Не надевайте это в лесу: почему камуфляж может быть опасен

Осенние походы в лес за грибами могут стать приятным времяпрепровождением, однако к выбору одежды нужно подходить ответственно. От того, что именно вы наденете, зависит не только комфорт, но и то, насколько хорошо вас будет видно среди деревьев.

С началом грибного сезона каждый год растет количество обращений за помощью в поиске заблудившихся грибников, пишет 24 Канал. Именно поэтому перед поездкой или прогулкой по лесу стоит заранее позаботиться о собственной безопасности.

Как одеться в лес?

Для похода следует выбирать удобную одежду и обувь. Одежда должна быть яркой, поскольку человека в камуфляже среди леса могут не заметить.

ГСЧС советует отдавать предпочтение курткам красного, желтого и белого цвета. Дополнительно можно использовать светоотражающие полоски. Погода в лесу может быстро меняться, поэтому с собой стоит взять более теплую одежду.



В лес не стоит надевать темную одежду или камуфляж / Фото Pexels

Что касается обуви, то в лес рекомендуется надевать закрытые трекинговые кроссовки или легкие ботинки. Важно, чтобы обувь хорошо фиксировала ногу, а подошва не скользила. Лучшим выбором станет обувь с протектором для надежного сцепления с влажной землей.

Осенью погода становится гораздо более изменчивой, поэтому в рюкзак стоит дополнительно положить дождевик. В лесу неудобно ходить с зонтиком и корзинкой, а дождевик как раз оставляет руки свободными.

Кроме того, эта вещь способна защитить от порывов ветра, комаров и клещей. Полиэтиленовые дождевики быстро рвутся, поэтому лучше выбирать более прочный материал на пуговицах и с капюшоном.

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Что еще интересного стоит знать грибникам?

В начале сентября в украинских лесах ожидается большое количество масляток, которые можно найти в хвойных лесах под соснами.

Переросшие грибы лучше не собирать, поскольку они могут содержать вредные вещества и тяжелые металлы, которые накапливаются в процессе их роста. Профессиональные грибники рекомендуют оставлять такие грибы в лесу, где они способствуют размножению своего вида за счет распространения спор.

По словам грибников, идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага способствует их быстрому росту и формированию плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.