Например, если вы решите пойти в поход в горы, то в видео на аккаунте d.probotiuk автор советует обеспечить себе удобную одежду и обувь, а также воду и еду. Кроме этого, в описании под роликом она говорит о необходимости дождевика.

Заметьте Чтобы не искать в последний момент: подборка актуальных подарков на день рождения

Как выбрать дождевик для путешествий летом?

Впрочем, дождевик может понадобиться не только в горах, ведь погода имеет свойство резко меняться, независимо от региона и страны. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, нужно учесть несколько важных нюансов.

Якщо ж ви хочете купити дощовик онлайн, то варто переглянути варіанти на Prom. Тут можна обрати той товар, який підійде саме вам, адже на маркетплейсі зібрані понад 120 мільйонів позицій. Крім того, регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. Для ще більшої зручності покупки можна оформлювати зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень.

Например, на сайте hans.liberty отмечают, что размер – это самый первый критерий. В частности, дождевик не должен быть слишком свободным, однако не должен также и сковывать движения. Кроме этого, важно, чтобы этот предмет одежды не был слишком широким внизу, потому что так он может пропускать ветер.

Другой важный критерий – материал, из которого он изготовлен. Одним из самых практичных вариантов станет дождевик с мембранным полимерным верхом, однако их также делают из полиэстера, нейлона и полиуретана.

Качественный дождевик – must have на лето / Pexels

Конечно, дождевик должен быть водонепроницаемым, ведь это буквально его основная функция. Производители иногда отмечают степень водонепроницаемости. Так дождевики могут быть рассчитаны на 2 000 – 3 000 миллиметров осадков и тогда они выдерживают кратковременный дождь средней интенсивности, 5 000 миллиметров – кратковременные ливни, а 10 000 миллиметров – ливни в течение 8 часов.

Также есть целый ряд нюансов, которые стоит учитывать индивидуально: наличие карманов, застежек, вес изделия и его компактность.