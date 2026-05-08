Наприклад, якщо ви вирішите піти в похід в гори, то у відео на акаунті d.probotiuk авторка радить забезпечити собі зручний одяг та взуття, а також воду та їжу. Крім цього, в описі під роликом вона зазначає про необхідність дощовика.

Як обрати дощовик для мандрівок влітку?

Втім, дощовик може знадобитись не тільки в горах, адже погода має властивість різко змінюватись, незалежно від регіону та країни. Для того, щоб не помилитись із вибором, потрібно врахувати кілька важливих нюансів.

Наприклад, на сайті hans.liberty наголошують, що розмір – це найперший критерій. Зокрема, дощовик не повинен бути надто вільним, проте не має також і сковувати рухи. Крім цього, важливо, щоб цей предмет одягу не був надто широким внизу, бо так він може пропускати вітер.

Інший важливий критерій – матеріал, з якого він виготовлений. Одним із найпрактичніших варіантів стане дощовик із мембранним полімерним верхом, однак їх також роблять із поліестеру, нейлону та поліуретану.

Якісний дощовик – must have на літо / Pexels

Звісно, дощовик повинен бути водонепроникним, адже це буквально його основна функція. Виробники іноді зазначають ступінь водонепроникності. Так дощовики можуть бути розраховані на 2 000 – 3 000 міліметрів опадів і тоді вони витримують короткотривалий дощ середньої інтенсивності, 5 000 міліметрів – короткотривалі зливи, а 10 000 міліметрів – зливи протягом 8 годин.

Також є ціла низка нюансів, які варто враховувати індивідуально: наявність кишень, застібок, вага виробу та його компактність.