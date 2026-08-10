Маникюр будет выглядеть безупречно: вот что нужно иметь в домашнем наборе

В последние годы все больше людей переходят на домашний маникюр – это не только дешево, но и позволяет в полной мере проявить свою креативность. Впрочем, чтобы маникюр выглядел роскошно, нужно иметь в своем арсенале несколько вещей.

Чтобы делать маникюр дома, не нужны десятки профессиональных средств – достаточно базового набора из нескольких инструментов и лаков, пишет Allure.

Что должно быть в наборе для домашнего маникюра?

Пилочка для ногтей

Пилочка – это один из базовых инструментов, без которого просто не обойтись. Она нужна для коррекции формы и длины ногтя. Но очень важно не просто иметь ее в наборе, но и уметь ею пользоваться: нельзя просто хаотично водить ею вперед-назад.

Нужно подобрать абразивность в соответствии с задачей и работать очень аккуратно, чтобы не травмировать ногтевую пластину.

Для домашнього манікюру часто обирають кольорові та прозорі лаки, а також праймер, топ та деякі інструменти. На Prom представлені лаки різних брендів, зокрема Essie, Adore та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема засоби для догляду за нігтями.

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Кусачки или маникюрные ножницы

Кусачки нужны на тот случай, если ногти нужно существенно укоротить. Если же речь идет об укорочении на несколько миллиметров, сделать это можно пилкой – контролировать форму так гораздо проще.

А вот с кутикулой ситуация сложнее. Она не является лишней кожей, и удалять ее необязательно. На пальце она находится не просто так: в зоне роста ногтя она создает защитный барьер. Поэтому агрессивное обрезание может привести к микротравмам ногтя.

Поэтому для домашнего маникюра обычно достаточно размягчить кутикулу, аккуратно отодвинуть ее пушером или деревянной палочкой, а затем ухаживать за ней с помощью масла.

Баф

Его используют для легкого сглаживания поверхности ногтя и придания ему более ровного вида. Он полезен перед нанесением покрытия, но не стоит использовать его для того, чтобы полировать ноготь "до блеска". Чрезмерное использование может привести к снятию слоев натуральной ногтевой пластины и неприятным повреждениям.

Праймер для ногтей

Для многих людей, делающих маникюр дома, праймер остается одним из наименее понятных продуктов. Одна из его основных функций – улучшить сцепление материала с натуральным ногтем.

Для обычного лака это необязательная покупка. А вот если вы наносите гель-лак, без праймера не обойтись.

База для ногтей

Эта часть набора невероятно важна. Ее наносят уже на подготовленный натуральный ноготь перед цветным лаком.

Цветной лак

Это – очевидная часть набора, но у многих именно с ним возникают проблемы. И по поводу нанесения лака эксперты делятся простым лайфхаком – лучше наносить два тонких слоя, чем пытаться достичь желаемого результата одним слоем.



Цветной лак нужно подбирать внимательно / Фото Pexels

Топ-покрытие для ногтей

Топ – это финальный слой маникюра, который наносят поверх цветного лака. Его функция – не только блеск, но и создание защитной пленки, которая возьмет на себя часть повседневных мелких повреждений.

Масло для кутикулы

Оно нужно не для стойкости лака, а для ежедневного ухода за кожей вокруг ногтя. Оно помогает уменьшать сухость и поддерживать эластичность кожи. Особенно актуально масло для тех, кто часто моет руки, пользуется антисептиками или контактирует с бытовой химией.

Средство для снятия лака

Жидкость для снятия лака – это обязательный пункт в списке. Перед нанесением нового покрытия следует убедиться, что ногтевая пластина полностью чистая и сухая, иначе результат точно не удовлетворит.