Урожай будет в разы лучше: что посадить на грядке рядом с картофелем

Секрет удачного урожая не всегда зависит от места посадки, полива и подкормки. Иногда свою роль играют выращиваемые рядом культуры, которые обогащают почву, отпугивают вредителей и даже улучшают вкус клубней.

На грядке с картофелем стоит сажать те растения, которые выполняют все эти три функции, пишет Марта Стюарт. В списке огородников есть немало культур, которые идеально подходят для выращивания рядом с картофелем.

Какие растения посадить рядом с картофелем?

Шпинат

Это растение стоит сажать, чтобы заполнить пространство между растениями картофеля. Высаживать шпинат можно смело рядом с картофелем, если на участке уже нет свободных грядок.

Фасоль

В фасоли содержится много питательных веществ, которые способствуют росту картофеля. Фасоль хорошо удерживает азот в почве, который питает картофель.

Капуста

Если посадить рядом с картофелем капусту, можно предотвратить появление колорадских жуков, которые активно поедают листья картофеля и портят рост растения.

Кинза

Польза кинзы заключается в том, что ее цветы привлекают на грядку полезных насекомых – божьих коровок и золотоочек, которые охотятся на вредителей.

Чеснок

Это растение прекрасно отпугивает вредителей резким запахом, а также обладает противогрибковым действием. Кроме того, посадка чеснока рядом с картофелем предотвращает бурую пятнистость листьев.



Чеснок на грядках отпугивает вредителей / Фото Pexels

Бархатцы

Садоводы знают, что посадка бархатцев рядом с картофелем очень полезна. Дело в том, что они отпугивают вредителей, которые могут уничтожить картофель. Речь идет о колорадских жуках, которые не переносят запах бархатцев.

Базилик

Растение способно отпугнуть с грядки трипсов и даже улучшить вкус картофеля.

Хрен

Дачники сажают хрен рядом с картофелем, чтобы отпугнуть вредителей, кротов и мышей. Важно только не переусердствовать с посадками, поскольку хрен является инвазивным растением и может быстро разрастись.