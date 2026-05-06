Чтобы не искать в последний момент: подборка актуальных подарков на день рождения

Дарить подарки иногда даже приятнее, чем получать их. Главное понимать, куда двигаться в своем выборе. Конечно, у всех разные вкусы, однако есть определенные "универсальные подарки", которые можно персонализировать.

А чтобы вам не пришлось искать подарок на дни рождения близких в последний момент, Лайфхаки 24 подготовили актуальную подборку. Спойлер – найдутся варианты на разный бюджет.

Серебряные украшения

Стильные украшения можно найти во многих вишлистах. Новый браслет, кольцо или кулон позволяют одной деталью улучшить себе настроение и сделать образ более характерным. Кроме того, даря украшение, можно создать особую связь. Даже годы спустя, примеряя его, близкий человек будет вспоминать момент дарения с теплом и радостью.

Минимализм, который был одним из главных трендов прошлых лет, остается актуальным, однако все чаще поклонники ювелирных украшений выбирают яркие цвета и оригинальные часто массивные дизайны.

Дизайнер Али Галгано рассказала Business Insider, что центральным элементом ювелирных композиций в 2026 году являются большие красочные камни. Такие могли бы носить как греческие богини, так и Эмили в Париже.

В поисках максимализма и ярких цветов поклонники ювелирных украшений все чаще возвращаются к стилям прошлых эпох. Популярность винтажа стремительно растет. По словам Гальгано, клиенты ценят не только особую эстетику старинных украшений, но и экологичность такого выбора. Кроме того, одной из ключевых ценностей для украшений становится их прошлое. Поклонники ювелирных изделий хотят обладать уникальными вещами, которые имеют свою историю.

Еще одним из главных трендов остается выбирать именно серебряные украшения, замечает ELLE. Они освежают образы и вообще могут перезагрузить ювелирный гардероб.

Лора Сатклифф – редактор отдела моды и красоты в HELLO – отметила, что серебро подходит к различным тонам кожи. Кольца, кулоны и браслеты из благородного металла станут настоящей визитной карточкой домашней копилки.

На смену "тихой роскоши" приходит эпоха "громкой", поэтому можно смело выбирать массивные украшения, которые будут подчеркивать индивидуальность. Украшение сегодня – не просто аксессуар, а месседж миру о своем характере и настроении.

К тому же, если раньше перед выбором кольца в качестве подарка часто останавливал страх ошибиться с размером, сегодня все больше брендов создают безразмерные украшения.

Билеты в кино, театр или на вечер музыки

Впечатления – одна из самых больших ценностей. Особенно, если их можно разделить с близким человеком. Даря билеты на интересное мероприятие, например премьеру долгожданного фильма или новый спектакль, вы организуете приятный момент вместе. А после завершения события можно зайти куда-то на кофе или ужин и обсудить впечатления.

Книга

Чтение позволяет совместить удовольствие и пользу. Литературный бум фиксируют по всему миру. Книжный контент набирает миллионы просмотров в соцсетях, а звезды ходят на книжные клубы. Интересно, что без литературы в 2026 не обходится даже фэшн-сфера. Так одним из самых обсуждаемых событий во время "Недели дизайна-2026" стал литературный клуб от бренда Miu Miu.

Если же сомневаетесь "а вдруг эта книга уже есть", на подарок можно выбрать сертификат. Тогда также нет шанса ошибиться с автором или жанром.

Маленькое путешествие

Если есть возможность, подарите близкому человеку совместную поездку. При этом не обязательно планировать что-то длительное и масштабное. Даже однодневное путешествие позволит приятно провести время вместе и перезагрузиться.



Если сомневаетесь, куда ехать, погуглите интересные локации на территории вашей области. Даже то, что кажется привычным и знакомым, может изрядно удивить. Так вы подарите не только путешествие, но и ценность совместного открытия.

Духи

В парфюмерную моду возвращается гурманика. Одним из главным трендов 2026 года являются "темные фрукты". В частности, говорится о сливе, инжире и ягодах, а также – джемах с кислинкой.

Кроме того, в тревожном мире люди все чаще ищут уюта. Поэтому растет популярность ароматов "кофеен", например насыщенное кофе, фисташковый десерт для кремовой глубины и освежающая матча.