В трендах 2026 года – как минималистичные купальники, так и яркие принты, рассказывают в Vogue. Дизайнеры все больше экспериментируют с цветами и фактурами, создавая модели, которые хочется носить не только у воды, но и как часть стильного летнего образа. Кроме этого, актуальность не теряют ретро-наряды.

Рассказываем подробнее о главных трендах, которые задают тон этому лету.

Контрастный кант

Четкие линии и контрастный кант – новая классика. Минималистичные бандо или классические сплошные купальники выглядят значительно эффектнее, когда их края подчеркнуты каймой, говорят эксперты Vogue. Такой дизайн добавляет графичности и делает силуэт более выразительным.

Ретро – тренд последних лет

Модные тренды всегда повторяются, и на этот раз винтажные вещи в стиле Французской Ривьеры будут особенно актуальными. Высокая посадка, цветочные принты в стиле 1950-х, декоративные пуговицы или маленькие бантики создают ретро-образ.

Butter Yellow – нежность лета

Пастельно-желтый оттенок буквально "растопил" летние коллекции. Он мягче классических ярких цветов и прекрасно подчеркивает загар.

Минималистичный сплошной купальник

Чистые линии и глубокие оттенки – такие купальники выглядят дорого без лишних деталей. Как рассказывает фэшн-консультант и стилист Сара Уокер, они идеально подходят для активного отдыха: от бассейна до сауны.

Не забывайте о вневременном сплошном купальнике – он очень классический и роскошный,

– говорит она.

Декор в пляжном стиле

Украшения переходят из аксессуаров прямо на купальники. Бусины, ракушки, металлические детали – все это добавляет образу текстуры и индивидуальности, отмечает Сара Уокер. Поэтому такой купальник, по мнению стилистки, будет выглядеть роскошно.

Драпировка

Особенно актуальными в 2026 году будут модели с вырезами или необычными бретелями. Но если вы любите классику, можно выбрать классический купальник с драпировкой.

Серф-эстетика

Спортивный стиль вдохновлен серфингом, выходит за пределы океана. Неопрен, молнии, контрастные швы – все это создает образ, который подходит как для активного отдыха, так и для релакса у бассейна.

Тропический вайб

Яркие цвета заката, тропические мотивы – этот тренд о настроении отпуска. Дополнить образ можно цветными сандалиями и соломенной шляпой.