Некоторые убеждены в том, что деним нужно стирать часто, другие считают, что джинсы надо стирать как можно реже, чтобы ткань смогла дольше сохранить форму и цвет, пишет Real Simple.

Эксперт по уходу за одеждой Линдси Бойд отметила, что слишком частая стирка действительно может быстрее изнашивать джинсы. И для того, чтобы деним не терял насыщенный цвет и не становился жестким, вещь следует стирать наизнанку в холодной воде.

Как часто стоит стирать джинсы?

Если джинсы носятся постоянно, то их придется стирать чаще, поскольку они могут впитать запахи или испачкаться.

Деним является значительно более плотным материалом, чем обычные футболки и рубашки, поэтому между стиркой можно делать большие перерывы. Специалисты советуют стирать джинсы джинсы примерно после 10 носок, когда ткань уже начинает терять свежесть.

Однако на самом деле стоит ориентироваться не на количество дней, а их состояние. Если джинсы выглядят чистыми и не имеют запаха, то постоянная стирка им не нужна.



Джинсы стоит стирать только при необходимости / Фото Pexels

Вредит ли дениму частая стирка?

Каждая стирка постепенно разрушает структуру ткани. Из-за этого деним быстрее теряет форму, эластичность и выглядит более изношенным.

Это особенно касается моделей с добавлением эластичных волокон. Они могут растягиваться или терять посадку. Кроме того, эксперты отмечают,, что горячая вода и сушильная машина негативно влияют на ткань и могут испортить джинсы значительно быстрее.

Разные типы денима по-разному реагируют на стирку. Классический деним стоит стирать в холодной воде и сушить естественным способом. Джинсы со стрейчевыми примесями стирать нужно тогда, когда они теряют форму.

Чтобы джинсы дольше выглядели как новые, небольшие пятна можно убрать локально влажной тканью, а неприятный запах – проветриванием. Кроме того, их советуют хранить не в тесно сложенных стопках, а на вешалке.

В общем, если джинсы чистые, не имеют пятен и неприятного запаха, то стирать их часто нет нужды. Именно умеренный уход помогает им дольше сохранить форму и цвет.

Как носить достаточно широкие джинсы?

Даже широкие джинсы способны идеально сесть по фигуре. Это доказала в своем видеоролике иностранная блогерша Be Brown. Девушка показала интересный метод, для которого не понадобились никакие разрезания, вставки шнурков, шитья и повреждения материала.

Достаточно лишь повторить трюк с пуговицами. Вместо обычного застегивания джинсов, нужно взять металлическую пуговицу и продеть ее через первую шлейку для ремня, расположенную с той же стороны (обычно с левой стороны молнии).

После протягивания пуговицы через петлю ее нужно закрепить в петле для пуговиц с правой стороны. Такая стяжка затягивает пояс и создаст асимметричный вид джинсов.

Как купить джинсы без примерки?

Блогер София Сизова предложилатри способа определения размера джинсов без примерки:

сжать руку в кулак и вставить в пояс;

обернуть штаны вокруг шеи;

растянуть штаны, чтобы оценить длину.

Эти методы достаточно удобны, поскольку не требуют никаких дополнительных инструментов. Все можно легко проверить прямо в магазине.