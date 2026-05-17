Дехто переконаний в тому, що денім потрібно прати часто, інші вважають, що джинси треба прати якомога рідше, щоб тканина змогла довше зберегти форму й колір, пише Real Simple.

Експертка з догляду за одягом Ліндсі Бойд зазначила, що надто часте прання справді може швидше зношувати джинси. Та для того, щоб денім не втрачав насичений колір і не ставав жорстким, річ слід прати навиворіт у холодній воді.

Як часто варто прати джинси?

Якщо джинси носяться постійно, то їх доведеться прати частіше, оскільки вони можуть увібрати запахи чи забруднитися.

Денім є значно щільнішим матеріалом, ніж звичайні футболки і сорочки, тому між пранням можна робити більші перерви. Фахівці радять прати джинси джинси приблизно після 10 носінь, коли тканина вже починає втрачати свіжість.

Проте насправді варто орієнтуватися не на кількість днів, а їхній стан. Якщо джинси виглядають чистими і не мають запаху, то постійне прання їм не потрібне.



Джинси варто прати лише за необхідності / Фото Pexels

Чи шкодить деніму часте прання?

Кожне прання поступово руйнує структуру тканини. Через це денім швидше втрачає форму, еластичність і виглядає більш зношеним.

Це особливо стосується моделей з додаванням еластичних волокон. Вони можуть розтягуватися чи втрачати посадку. Крім того, експерти наголошують на тому, що гаряча вода й сушильна машина негативно впливають на тканину й можуть зіпсувати джинси значно швидше.

Різні типи деніму по-різному реагують на прання. Класичний денім варто прати в холодній воді й сушити природним способом. Джинси зі стрейчевими домішками прати потрібно тоді, коли вони втрачають форму.

Щоб джинси довше виглядали як нові, невеликі плями можна прибрати локально вологою тканиною, а неприємний запах – провітрюванням. Крім того, їх радять зберігати не в тісно складених стопках, а на вішаку.

Загалом, якщо джинси чисті, не мають плям і неприємного запаху, то прати їх часто немає потреби. Саме помірний догляд допомагає їм довше зберегти форму і колір.

Як носити досить широкі джинси?

Навіть широкі джинси здатні ідеально сісти по фігурі. Це довела у своєму відеоролику іноземна блогерка Be Brown. Дівчина показала цікавий метод, для якого не знадобилися ніякі розрізання, вставляння шнурків, шиття й пошкодження матеріалу.

Достатньо лише повторити трюк з ґудзиками. Замість звичайного застібання джинсів, потрібно взяти металевий ґудзик та протягнути його через першу шлейку для ременя, розташовану з того ж боку (зазвичай з лівого боку блискавки).

Після протягнення ґудзика через петлю його потрібно закріпити у петлі для ґудзиків з правого боку. Таке стягування затягує пояс і створить асиметричний вигляд джинсів.

Як купити джинси без примірки?

Блогерка Софія Сізова пропонує три способи визначення розміру джинсів без примірки:

стиснути руку в кулак і вставити в пояс;

обгорнути штани навколо шиї;

розтягнути штани, щоб оцінити довжину.

Ці методи досить зручні, оскільки не потребують жодних додаткових інструментів. Усе можна легко перевірити прямо в магазині.