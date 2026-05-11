Та зараз чохол обирають не тільки для того, щоб екран не розбився і смартфон прослужив довше. Вони стали повноцінним модним аксесуаром, який відображає індивідуальність власника, пише InStyle.

Які чохли обирають світові знаменитості та які тренди задають, розповідаємо у матеріалі.

Все почалось із маркетингового ходу Гейлі Бібер

Та перш як перейти до трендів, важливо розібратись, коли саме стався переломний момент. Однозначної відповіді на це питання немає. Однак блогерку і модель Гейлі Бібер, на яку підписані понад 58 мільйонів людей, називають засновницею цього тренду. За даними журналістів InStyle, її маркетингове рішення змінило ставлення до чохлів для смартфона.

У 2024 році Гейлі Бібер випустила фірмовий чохол зі своїм брендом Rhode, який мав вбудований холдер для блиску для губ. Здавалося б, це дрібниця. Але злиття б'юті-культури та повсякденного аксесуара привернуло увагу всього світу.

Люди почали сприймати чохли для смартфона як можливість власного самовираження.

Які чохли обирають у 2026 році

Ексцентричність – нова елегантність

У фешн-світі вже кілька років поспіль існує тенденція до самовираження. І телефонний чохол став чудовим майданчиком для цього. Він дешевший за нову сумку, але помітніший за будь-яку деталь образу, оскільки кожна людина буквально нерозлучна зі своїм смартфоном.

Завдяки моді на селфі у мережі можна побачити яскраві та дивакуваті чохли. В американської співачки SZA, здається, є ціла колекція таких.

Мінімалізм нікуди не зник

Попри тенденцію до самовираження, мінімалізм також залишається в тренді. Тому чимало знаменитостей обирають розкішну класику. Серед них – Селена Гомес, яка через селфі показала, як чохол для телефону може бути яскравим елементом образу.

Що ще носять у 2026-му

Casetify × Takashi Murakami – чохли з культовими квітами японського художника читаються як маніфест оптимізму. Яскраві, майже кричущі кольори, від яких справді стає радісніше.

Wildflower – компанія сестер Карлсон, яка стала фаворитом серед дівчат, які обожнюють французький бренд Margiela та фільми Софії Копполи.

OSSA – телефонні аксесуари зі стразів, бісеру та перлів, які виглядають як ювелірні прикраси з підіуму.

Крім цього, ланцюжки та ремінці для телефону, над якими ще недавно сміялися, пережили повноцінний ребрендинг.

Без сумніву, тренд на стильні чохли вже не зникне. Він нерозривно пов'язаний із поверненням дзеркальних селфі. Стрічки в соцмережах більше не заповнені ретельно спланованими постановочними фото. Їх витіснили невимушені знімки у ліфтах, ресторанних вбиральнях та під час приміряння образу.

У таких кадрах телефон завжди у кадрі, відповідно чохол завжди видно. Саме тому люди хочуть, щоб він був таким самим цікавим, як і весь образ.