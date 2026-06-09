Лише найнеобхідніше, щоб нічого не упустити – чек-лист для подорожі підготував BlaBlaCar.
Зауважте Як стилізувати книжкову полицю: 6 порад від дизайнерів інтер'єру
Що варто взяти з собою у валізу?
Гроші, документи, карти
Для подорожі насамперед варто подбати про документи та гроші – без них поїздка навряд чи відбудеться. Їх зручно зберігати у компактній поясній сумці або спеціальному натільному гаманці, який завжди буде під рукою та стане у пригоді під час перельотів.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Також перед виїздом завантажте на смартфон чи планшет офлайн-карти – вони допоможуть орієнтуватися на місцевості навіть без доступу до інтернету. Заздалегідь збережіть копії важливих документів у хмарному сховищі або на телефоні. Також перевірте, чи потрібна для поїздки віза, та підготуйте електронні або паперові копії квитків, бронювань і страхового поліса.
Не забудьте банківські картки та невелику суму готівки в місцевій валюті. Якщо подорожуєте автомобілем, візьміть водійські документи та страховку на авто.
Засоби особистої гігієни
Щодо засобів особистої гігієни та косметики – достатньо мінімального набору, який покриває базові потреби в дорозі:
- зубна паста та щітка;
- гребінець;
- дезодорант і шампунь;
- вологі серветки або антисептик для рук;
- засоби для гоління або електробритва;
- засоби жіночої гігієни;
- манікюрні ножиці;
- паперові серветки;
- одноразові поліетиленові пакети.
Усі рідини краще заздалегідь перелити у тревел-флакони до 100 мілілітрів – це допоможе швидше пройти контроль в аеропорту та уникнути зайвих затримок і стресу.
Якщо шукаєте, де придбати засоби для душу, зубні щітки, вологі серветки зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. До того ж, якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.
Одяг та взуття
До вибору одягу і взуття для подорожі варто підійти відповідально. Речі мають бути практичними, зручними, з тканин, що не мнуться і швидко сохнуть, а також легко поєднуватися між собою.
Не варто брати дублікати речей "про всяк випадок" – у реальності частина гардероба так і залишається невикористаною, особливо під час поїздок у теплі країни.
У подорож варто брати мінімальний набір речей / Фото Freepik
Техніка
Цей список індивідуальний: хтось обмежується телефоном, а хтось бере повний набір техніки. Ось приблизний список того, що може знадобитися:
- ноутбук (за потреби для роботи);
- смартфон і зарядка;
- навушники камера або смартфон із хорошою камерою;
- додаткові зарядні пристрої;
- перехідник для розеток;
- флешка або зовнішній диск.