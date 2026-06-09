Лише найнеобхідніше, щоб нічого не упустити – чек-лист для подорожі підготував BlaBlaCar.

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Що варто взяти з собою у валізу?

Гроші, документи, карти

Для подорожі насамперед варто подбати про документи та гроші – без них поїздка навряд чи відбудеться. Їх зручно зберігати у компактній поясній сумці або спеціальному натільному гаманці, який завжди буде під рукою та стане у пригоді під час перельотів.

Також перед виїздом завантажте на смартфон чи планшет офлайн-карти – вони допоможуть орієнтуватися на місцевості навіть без доступу до інтернету. Заздалегідь збережіть копії важливих документів у хмарному сховищі або на телефоні. Також перевірте, чи потрібна для поїздки віза, та підготуйте електронні або паперові копії квитків, бронювань і страхового поліса.

Не забудьте банківські картки та невелику суму готівки в місцевій валюті. Якщо подорожуєте автомобілем, візьміть водійські документи та страховку на авто.

Засоби особистої гігієни

Щодо засобів особистої гігієни та косметики – достатньо мінімального набору, який покриває базові потреби в дорозі:

зубна паста та щітка;

гребінець;

дезодорант і шампунь;

вологі серветки або антисептик для рук;

засоби для гоління або електробритва;

засоби жіночої гігієни;

манікюрні ножиці;

паперові серветки;

одноразові поліетиленові пакети.

Усі рідини краще заздалегідь перелити у тревел-флакони до 100 мілілітрів – це допоможе швидше пройти контроль в аеропорту та уникнути зайвих затримок і стресу.

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Одяг та взуття

До вибору одягу і взуття для подорожі варто підійти відповідально. Речі мають бути практичними, зручними, з тканин, що не мнуться і швидко сохнуть, а також легко поєднуватися між собою.

Не варто брати дублікати речей "про всяк випадок" – у реальності частина гардероба так і залишається невикористаною, особливо під час поїздок у теплі країни.

У подорож варто брати мінімальний набір речей / Фото Freepik

Техніка

Цей список індивідуальний: хтось обмежується телефоном, а хтось бере повний набір техніки. Ось приблизний список того, що може знадобитися: