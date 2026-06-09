Только самое необходимое, чтобы ничего не упустить – чек-лист для путешествия подготовил BlaBlaCar.

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Что стоит взять с собой в чемодан?

Деньги, документы, карты

Для путешествия прежде всего стоит позаботиться о документах и деньгах – без них поездка вряд ли состоится. Их удобно хранить в компактной поясной сумке или специальном нательном кошельке, который всегда будет под рукой и пригодится во время перелетов.

Также перед выездом загрузите на смартфон или планшет офлайн-карты – они помогут ориентироваться на местности даже без доступа к интернету. Заранее сохраните копии важных документов в облачном хранилище или на телефоне. Также проверьте, нужна ли для поездки виза, и подготовьте электронные или бумажные копии билетов, бронирований и страхового полиса.

Не забудьте банковские карты и небольшую сумму наличных в местной валюте. Если путешествуете автомобилем, возьмите водительские документы и страховку на авто.

Средства личной гигиены

Относительно средств личной гигиены и косметики – достаточно минимального набора, который покрывает базовые потребности в дороге:

зубная паста и щетка;

расческа;

дезодорант и шампунь;

влажные салфетки или антисептик для рук;

средства для бритья или электробритва;

средства женской гигиены;

маникюрные ножницы;

бумажные салфетки;

одноразовые полиэтиленовые пакеты.

Все жидкости лучше заранее перелить в тревел-флаконы до 100 миллилитров – это поможет быстрее пройти контроль в аэропорту и избежать лишних задержек и стресса.

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Одежда и обувь

К выбору одежды и обуви для путешествия стоит подойти ответственно. Вещи должны быть практичными, удобными, из тканей, что не мнутся и быстро сохнут, а также легко сочетаться между собой.

Не стоит брать дубликаты вещей "на всякий случай" – в реальности часть гардероба так и остается неиспользованной, особенно во время поездок в теплые страны.

В путешествие стоит брать минимальный набор вещей / Фото Freepik

Техника

Этот список индивидуален: кто-то ограничивается телефоном, а кто-то берет полный набор техники. Вот примерный список того, что может понадобиться: