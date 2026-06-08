На самом деле "вписать" книжную полку или шкаф в интерьер – это задача со звездочкой даже для опытных дизайнеров, пишет Vogue. Если не будет хватать дополнительного декора, тогда все будет выглядеть слишком строго. В то же время накопление лишних элементов создаст хаос и результат будет выглядеть не стильно.

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Как стилизовать книжную полку в интерьере, дизайнеры раскрыли несколько ценных лайфхаков.

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Экспериментируйте с масштабом

Разнообразие, баланс и свободное пространство – это три критерия, которые, по мнению дизайнера Люси Бемман, стоит учесть при стилизации книжных полок. Стилист интерьеров Энтони Амиано также добавил бы в этот список размер декора, потому что сочетание различных масштабов будет приковывать внимание.

Крупные объекты привлекают внимание сразу, а мелкие детали становятся приятными открытиями при более внимательном рассмотрении. Именно разница в размерах делает композицию живой и интересной. Например, массивная ваза может заполнить "мертвую зону" на полке, а фото в маленькой рамке, опирающейся на стопку книг, создаст волшебную композицию,

– говорит он.

Сохраняйте единый стиль

Книжная полка должна гармонично дополнять общую стилистику комнаты. Кроме этого, Энтони Амиано советует украшать ее неожиданным декором. К примеру, небольшими картинами, красивой керамикой, подсвечниками, личными сувенирами, которые имеют для вас значение.

По его словам, такие элементы добавляют текстуры и помогают сделать оформление полки гармоничным даже без безупречной симметрии.

Заполняйте пустое пространство или оставьте его

При оформлении книжных полок хочется заполнить каждую щелочку. В таком подходе есть как преимущества, так и недостатки. Не заполненное пространство на полке будет выглядеть стильно, поскольку "пропустит" цвет стен, что в сочетании с книгами и декором будет смотреться эффектно. Кроме этого, таким способом можно выделить особый предмет или книгу на полке. В то же время наполненные полки "превращают книги в сплошную текстурную стену", говорит дизайнер.

Энтони Амиано добавляет, что каждый из этих вариантов является хорошим. Главное – понимать собственный стиль и то, именно вы хотите подчеркнуть. Не заполненное пространство поможет выделить ценный предмет, а плотно уложенная библиотека придаст комнате глубины и характера.

Начинайте с нуля

Многие дизайнеры сперва снимают все с полки, а дальше стилизуют ее с нуля.

Полезно увидеть пустую канву и заполнять ее,

– говорит Энтони Амиано.

По словам стилиста интерьеров, стоит раскладывать все, как пазл. Следите также за цветовой гаммой и размером книг: что не вмещается физически, можно поставить горизонтально или выделить отдельную полку на такие издания, а то, что по цвету не подходит – переносить на другой стеллаж, где это будет более уместно выглядеть.

Также дизайнер интерьера рекомендует выделить так называемые "якоря": это книги или предметы, которые имеют для вас особое значение или вы бы хотели, чтобы именно они были в центре внимания.

Оставайтесь собой

В стилизации книжной полки стоит оставаться собой и раскладывать вещи так, как вам будет удобно.

Не существует жестких правил относительно того, что можно или нельзя ставить на полке. Лучшие интерьеры отражают личность человека, который в них живет. Поэтому они постоянно меняются и трансформируются. Дом предназначен прежде всего для жизни. Выставляйте вещи, которые любите. И читайте свои книги!

– советует Энтони Амиано.

Полка – не единственное место для книг

Не обязательно все книги хранить на полке. По словам дизайнера Люси Бемман, из них можно сделать замечательную композицию на столе или использовать как элемент декора.