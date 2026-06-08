Насправді "вписати" книжкову полицю чи шафу в інтер’єр – це завдання з зірочкою навіть для досвідчених дизайнерів, пише Vogue. Якщо бракуватиме додаткового декору, тоді все виглядатиме занадто суворо. Водночас нагромадження зайвих елементів створить хаос і результат виглядатиме не стильно.

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Як стилізувати книжкову полицю в інтер’єрі, дизайнери розкрили кілька цінних лайфхаків.

Придбати оригінальну або ж класичну книжкову полицю можна на Prom. Оскільки на платформі продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії. А для тих, хто хоче придбати книжкову полицю у розстрочку, на Prom є "Оплатити частинами". На маркетплейсі покупки від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 оплати.

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Експериментуйте з масштабом

Різноманітність, баланс і вільний простір – це три критерії, які, на думку дизайнерки Люсі Бемман, варто врахувати при стилізації книжкових полиць. Стиліст інтер’єрів Ентоні Аміано також додав би до цього списку розмір декору, бо поєднання різних масштабів приковуватиме увагу.

Великі об'єкти привертають увагу одразу, а дрібні деталі стають приємними відкриттями під час уважнішого розгляду. Саме різниця в розмірах робить композицію живою та цікавою. Наприклад, масивна ваза може заповнити "мертву зону" на полиці, а фото в маленькій рамці, що спирається на стопку книг, створить чарівну композицію,

– каже він.

Зберігайте єдиний стиль

Книжкова полиця має гармонійно доповнювати загальну стилістику кімнати. Крім цього, Ентоні Аміано радить прикрашати її несподіваним декором. До прикладу, невеликими картинами, красивою керамікою, підсвічниками, особистими сувенірами, які мають для вас значення.

За його словами, такі елементи додають текстури та допомагають зробити оформлення полиці гармонійним навіть без бездоганної симетрії.

Заповнюйте порожній простір або залиште його

Під час оформлення книжкових полиць хочеться заповнити кожну шпаринку. В такому підході є як переваги, так і недоліки. Не заповнений простір на полиці виглядатиме стильно, оскільки "пропустить" колір стін, що в поєднанні з книгами і декором буде виглядати ефектно. Крім цього, таким способом можна виокремити особливий предмет чи книгу на полиці. Водночас наповнені полиці "перетворюють книги на суцільну текстурну стіну", каже дизайнер.

Ентоні Аміано додає, що кожен з цих варіантів є хорошим. Головне – розуміти власний стиль і те, саме ви хочете підкреслити. Не заповнений простір допоможе виділити цінний предмет, а щільно укладена бібліотека додасть кімнаті глибини та характеру.

Починайте з нуля

Чимало дизайнерів спершу знімають все з полиці, а далі стилізують її з нуля.

Корисно побачити порожню канву і заповнювати її,

– каже Ентоні Аміано.

За словами стиліста інтер'єрів, варто розкладати все, як пазл. Стежте також за кольоровою гамою і розміром книг: що не вміщається фізично, можна поставити горизонтально або ж виділити окрему полицю на такі видання, а те, що по кольору не підходить – переносити на інший стелаж, де це буде більш доречно виглядати.

Також дизайнер інтер’єру рекомендує виділити так звані "якорі": це книги чи предмети, які мають для вас особливе значення чи ви б хотіли, аби саме вони були в центрі уваги.

Залишайтесь собою

В стилізації книжкової полиці варто залишатись собою і розкладати речі так, як вам буде зручно.

Не існує жорстких правил щодо того, що можна чи не можна ставити на полиці. Найкращі інтер’єри відображають особистість людини, яка в них живе. Тому вони постійно змінюються і трансформуються. Дім призначений насамперед для життя. Виставляйте речі, які любите. І читайте свої книги!

– радить Ентоні Аміано.

Полиця – не єдине місце для книг

Не обов’язково всі книги зберігати на полиці. За словами дизайнерки Люсі Бемман, з них можна зробити чудову композицію на столі чи використати як елемент декору.