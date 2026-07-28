Вот почему цветение гортензии зеленеет: большинство дачников и не подозревают

Гортензии – это одни из любимых летних цветов садоводов. Они невероятно пышны и выглядят как на клумбе возле дома, так и в саду. Но иногда случается неприятность: цветы из молочных и белых становятся зелеными.

Существует несколько причин, по которым цветы гортензий могут неожиданно начать блекнуть или даже зеленеть. И разобраться с ними нужно обязательно, ведь это даст понимание, просто ли это естественное явление, из-за которого не нужно переживать, или все же следует принять определенные меры, пишет Martha Stewart .

Почему гортензии начинают зеленеть?

Возраст

В большинстве случаев позеленение гортензии просто означает, что цвет стареет, и приобретает естественный цвет чашелистиков. Это вполне естественный процесс для большинства видов гортензии. Ведь красочная ее часть – это действительно не лепестки. Это скопление чашелистиков, видоизмененных листочков, которые, как и любые другие, содержат хлорофилл.

И когда цвет только распускается, хорошо виден синий, розовый или белый пигмент. Но по мере созревания цветка хлорофилл становится все отчетливее, и это приводит к появлению зеленого оттенка.

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С возрастом цветение гортензии зеленеет / Фото Pexels

Сорт

Некоторые гортензии цветут зеленым неслучайно – и это просто в их природе, так что сделать с этим ничего нельзя. Если с момента распускания гортензии цветут зеленым – с цветком, скорее всего, все хорошо.

Вредители и болезни

Тли и паутинные клещи, а также некоторые грибковые заболевания могут лишить гортензии яркого цвета – и в конечном итоге это приводит к преждевременному появлению зеленоватого оттенка.

Что делать, чтобы гортензии не зеленели?

Несмотря на то, что со временем позеленения соцветий не избежать, можно сделать кое-что, чтобы это не случалось преждевременно. Прежде всего, помните, что гортензии – это влаголюбивые растения, и поэтому во время цветения нельзя забывать о постоянном глубоком поливе.

Кроме того, следует внимательно следить за наличием болезней и вредителей – это поможет обнаружить их на ранней стадии, пока они не успели нанести постоянный вред растению. Но также позеленение розовых или голубых гортензий иногда возникает из-за того, что растениям не хватает определенных микроэлементов. Для того чтобы решить эту проблему, можно подкормить кусты железом и магнием.