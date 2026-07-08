5 цветов, которые можно посадить в июле: они будут украшать сад до осенних заморозков

В июле садоводы высевают немало однолетних цветов, которые успеют быстро вырасти и к концу лета превратят клумбы в цветущий уголок. Они могут расти в открытом грунте или в контейнерах.

Большинство растений, которые высаживают в июле, предпочитают солнечные места, пишет Gardening Know How. После посадки сеянцы нуждаются лишь в поливе, чтобы окрепнуть, поэтому уход за ними минимален.

Благодаря короткому жизненному циклу однолетники быстро переходят от посева к цветению и помогут сохранить цветущий сад до самой осени.

Какие цветы посадить в июле?

Подсолнухи

Зацветают через 50–60 дней,

Любят полное солнце.

Современные подсолнухи уже давно не ограничиваются только классическими желтыми цветами. Среди сортов есть нежно-лимонные, насыщенные темно-красные и другие, которые эффектно смотрятся в саду.

Для июльского посева лучше всего подходит быстрорастущий сорт ProCut. Такие растения формируют один большой цветок на крепком стебле, поэтому зацветают быстрее, чем сорта с боковыми побегами.

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Сладкий алиссум

Начинает цвести через 45–60 дней,

Лучше всего растет на солнечных участках.

Сладкий алиссум способен создать плотный цветущий ковер. Он хорошо переносит жару, поэтому идеально подойдет для заполнения пустых мест на клумбах или обновления контейнерных композиций.

От посева до цветения проходит примерно 1,5 месяца. За это время растение успеет разрастись, а мелкие цветки наполнят сад приятным ароматом.

Календула

Зацветает примерно через 60–90 дней,

любит полное солнце.

Вместо привычных нам оранжевых цветов можно выбрать другие сорта. Это могут быть кремовые, персиковые, бронзовые или золотистые оттенки. Повара часто используют лепестки календулы для украшения блюд. Растения легко выращиваются из семян и цветут до первых заморозков.



Календулу любят сеять в наших садах / Фото Pexels

Цинии

Зацветают через 60–80 дней,

предпочитают солнечные места.

Цинии относятся к цветам с длительным цветением. Растения с простыми цветками зацветают через 2 месяца после посева, махровым сортам понадобится немного больше времени.

Настурции

Цветут через 45–80 дней,

растут как на солнце, так и в полутени.

Эти цветы – одни из самых простых в выращивании из семян. И хотя настурции любят солнце, во время июльской жары их лучше высадить в полутени. Для обильного цветения им даже не нужна плодородная почва, поэтому они будут украшать сад вплоть до осенних заморозков.