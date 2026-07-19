Подкормите этим помидоры в июле: они вырастут большими и вкусными

В июле дачники рекомендуют подкормить помидоры тремя важными элементами: кальцием, магнием и фосфором, которые необходимы томатам для хорошего роста и плодоношения.

Кальций необходим помидорам на протяжении всего сезона, пишет Wprost Dom. Благодаря ему укрепляются стенки тканей и снижается риск гниения верхушек цветов.

Что нужно помидорам в июле?

Дефицит магния можно заметить по простому признаку – пожелтению старых листьев. Простым источником этого элемента является сульфит магния, известный как соль Эпсома.

А вот фосфор отвечает за развитие, правильное цветение и завязывание плодов. Источником этого элемента является костная мука, которая дает лучший эффект, чем растворимые удобрения.

Как приготовить подкормку для томатов?

Огородники советуют приготовить домашнюю подкормку, содержащую идеальную дозу кальция, магния и фосфора.

Для его приготовления потребуется:

5 литров отстоянной воды;

1 столовая ложка соли Эпсома;

1 столовая ложка костной муки;

2 горсти перемолотой яичной скорлупы;

0,5 чайной ложки пищевой соды.

Необходимо смешать все ингредиенты с водой и оставить на несколько часов, а перед использованием еще раз перемешать.



Подкормка улучшит рост томатов / Фото Pexels

Поливать растения следует утром, когда почва еще влажная. Дачники советуют не лить подкормку на листья, а сверху на корни. Такую обработку можно проводить каждые 10 дней.

Помимо удобрений, помидорам необходимо обеспечить мульчирование, регулярный полив и циркуляцию воздуха между растениями. В таком случае у плодов будут все условия для хорошего роста.