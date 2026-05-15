3 домашние удобрения для клубники: ягоды вырастут сладкие, как мед

Клубника в период цветения требует значительно больше энергии для лучшего роста. Но вместо использования магазинных удобрений, стоит обратить внимание на органические питательные вещества, которые укрепят кусты и повлияют на вкус и аромат ягод.

Натуральные удобрения полезны тем, что хорошо укрепляют корневую систему и повышают устойчивость к болезням, засухе или жаре, пишет Deccoria. И хотя органика медленно наполняет клубнику питательными веществами, однако стабильно.

Чем полезны натуральные удобрения?

Натуральные удобрения обеспечат клубнику азотом, фосфором, калием и многочисленными микроэлементами. Их влияние на ягоды достаточно заметно, поскольку подкормка влияет на цвет, размер и срок хранения после сбора урожая.

Опытные садоводы знают несколько рецептов собственных натуральных удобрений для клубники, ингредиенты для которых можно найти в саду или на кухне.

Какие домашние удобрения считаются полезными?

Настой из дрожжей

Дрожжи полезны тем, что стимулируют микробную жизнь в почве, улучшая доступность питательных веществ. Благодаря такому удобрению клубника начинает лучше цвести.

Для приготовления удобрения нужно растворить 10 граммов свежих дрожжей в литре теплой воды, добавить чайную ложку сахара и дать настояться где-то 2 – 3 часа.

Когда дрожжи активируются, разведенную смесь нужно развести в 10 литрах воды и полить клубнику под корень, в предварительно увлажненную почву. Такое удобрение советуют использовать только в начале роста и во время цветения.



Домашние удобрения улучшают рост клубники / Фото Pexels

Настой из кожуры бананов

Кожуры бананов богаты магнием, кальцием и калием, поэтому хорошо влияют на цветение и созревание плодов. Использовать такое удобрение можно каждые 2 – 3 недели, чтобы клубника имела сладкие плоды.

Для приготовления настоя нужны 2 – 3 кожуры бананов порезать на кусочки и залить литром воды, оставив в тени на 1 – 2 дня. После указанного времени жидкость процеживают и разводят с водой в одинаковом соотношении перед поливом.

Настой из крапивы

В крапиве много железа, калия, магния и азота. Именно поэтому это удобрение прекрасно стимулирует рост и корневую систему. Использование этого удобрения еще до цветения сделает кусты клубники крепче.

Приготовить настроение очень легко. Нужно только измельчить свежую крапиву и поместить ее в ведро, полив дождевой водой, соблюдая соотношение 1:10.

Контейнер нужно оставить без крышки и дать время на брожение примерно 2 недели, помешивая каждый день. Перед использованием удобрение следует развести с водой в соотношении 1:10.

Зачем некоторые дачники обрывают цветки клубники?

Оказывается, что опытные садоводы удаляют первые цветки клубники, пишет Interia Kobieta. Это особенно касается молодых растений, которые еще адаптируются на новом участке.

Такое действие проводится для того, чтобы растение сосредоточилось на развитии корневой системы и развития листьев, которые уже дальше будут отвечать за питание плодов. Ранняя посадка клубники заставляет ее одновременно развивать массу и плодоносить, поэтому это приводит к появлению мелких ягод.

Выполнять процедуру обрывания цветков советуют во второй половине мая, когда соцветия уже четко заметны. Благодаря такой технике можно сформировать сильные кусты, которые дадут большие и сладкие ягоды.

Такая обработка наиболее эффективна для сортов "Albion", "Mara des Bois", "San Andreas" и "Ostara", поскольку их потенциал урожайности распределен на несколько недель.

Какое еще удобрение полезно для клубники?

В мае клубнику нужно подкормить калием и фосфором для повышения урожайности. Калий участвует в образовании сахаров и регулирует водный баланс. То есть он влияет на вкус, цвет и твердость клубники.

Фосфор отвечает за развитие корней и энергию клеток, поэтому растение начнет активнее завязывать плоды. Йодно-дрожжевое удобрение богато на калий и фосфор. Оно улучшает рост растений и защищает их от болезней, усиливая действие основного удобрения.