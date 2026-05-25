Чем подкормить огурцы в июне: урожай будет гарантирован

При выращивании огурцов подкормка имеет достаточно большое значение. Эти овощи будут хорошо расти и давать хороший урожай, но только при условии, если имеют доступ к питательным веществам.

Некоторые дачники думают, что огурцы достаточно просты в уходе, но это не так, пишет Deccoria. Растения довольно прихотливы, поскольку имеют сильную потребность в удобрениях.

Читайте также Чем подкормить огурцы для массового цветения: огородники раскрыли секрет

Когда подкармливать огурцы?

Рассаду огурцов можно подкармливать через 2 недели после посадки. Если же огурцы посеяны из семян, то нужно дождаться, когда вырастут 3 – 4 листа.

Учитывая то, что большинство огурцов сеют во второй половине мая, первую подкормку можно делать в начале июня.

По словам дачников, огурцы стоит удобрять умеренно, но часто – примерно каждые 2 недели. В таком случае растения будут обеспечены необходимыми веществами на всех этапах развития.

Придбати добрива можна на Промі. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про підживлення – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Какими домашними удобрениями подкормить огурцы?

Минеральные удобрения подходят огурцам, но органические – гораздо лучше, потому что обогащают почву гумусом. Можно использовать компост или биогумус, а также выращивать их после сидератов: горчицы, пижмы или бобов.

Список домашних подкормок для растений

Дрожжи – в 10 литрах воды нужно развести 100 граммов дрожжей и полностью перемешать. Раствор следует оставить на час, а потом просто полить им растения без разбавления.

– в 10 литрах воды нужно развести 100 граммов дрожжей и полностью перемешать. Раствор следует оставить на час, а потом просто полить им растения без разбавления. Окопник – для этого средства нужно собрать 1 килограмм цветущих листьев и побегов окопника. Их надо поместить в ведро и залить 10 литрами воды, оставив на 2 недели, помешивая каждый день. Для полива настой следует развести водой в соотношении 1:5.

Также можно использовать бузину, как и окопник. Однако это растение требует уже большего разведения (1:10). Домашние удобрения можно чередовать каждые 2 недели.



Огурцы любят подкормки / Фото Pexels

Почему огурцы не растут?

Подкормка сразу влияет на огурцы, поэтому они начинают быстро расти и развиваться. Впрочем, время растения могут иметь мало цветов. Такое происходит из-за неправильного внесения удобрений.

Дачники говорят, что нельзя подпитывать огурцы большим количеством азота. Он необходим растениям в начале роста, а дальше его количество стоит ограничить.

В период формирования зеленой массы огурцам необходим фосфор и калий, а в течение всего вегетационного периода следует добавлять еще и кальций, магний, бор и медь.