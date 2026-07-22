Перестаньте так поступать во время стирки: 6 ошибок, которые опустошат кошелек

Большинство из нас допускают ошибки при стирке одежды, которых даже не замечают. Однако со временем они могут обернуться расходами на покупку новых вещей или ремонт стиральной машины.

Некоторые привычки не только сокращают срок службы бытовой техники, но и заставляют тратить больше электроэнергии, воды и моющих средств, пишет Real Simple.

Эксперты по уходу за одеждой назвали самые распространенные ошибки, от которых стоит отказаться, чтобы сохранить вещи.

Какие ошибки мы допускаем при стирке?

Игнорируем этикетки на одежде

Бросая всю одежду в барабан, не проверяя этикетки, у вас есть большой шанс испортить вещи. Если на ней есть значок ручной стирки, то эту вещь все же стоит стирать вручную. Игнорирование этих правил может привести к усадке, выцветанию или повреждению ткани.

Закрываем дверцу стиральной машины

После стирки не стоит закрывать дверцу стиральной машины, поскольку это приводит к появлению плесени и неприятных запахов. Нужно дать влаге время испариться, чтобы продлить срок службы стиральной машины.

На Prom можна знайти пральні машини Bosch, Philips, Whirlpool та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга "Оплатити частинами" на термін від 2 до 24 платежів.

Оставляем молнии расстегнутыми

Прежде чем бросать джинсы, брюки или другие вещи в стирку, стоит застегнуть молнию. Если этот момент упустить, молния может повредить другие вещи во время стирки.

Открытая молния может порвать деликатные вещи во время стирки, приведя к их повреждению. Всегда застегивайте куртки, джинсы и все, что имеет молнию. Это занимает две секунды и избавляет вас от дорогостоящего ремонта или замены,

– отметила эксперт по уборке Бекки Рапинчук.



Молнию не стоит оставлять расстегнутой / Фото Pexels

Добавляем большой объем моющего средства

Большее количество моющего средства не означает более чистую одежду. Наоборот, на таких вещах остаются следы, которые притягивают грязь и могут сделать ткани жесткими.

Отказываемся от сетчатых пакетов

Такие деликатные вещи, как бюстгальтеры и нижнее белье, нужно стирать в сетчатых мешках. Большинство из них сшиты из кружева, поэтому могут зацепиться за другие вещи и повредиться.

Неправильно сортируем

Перед началом стирки одежду нужно сортировать. Черную, цветную и белую одежду нужно стирать отдельно. Одна минута сортировки убережет от порчи одежды. Часто темные и синие джинсы линяют, что может испортить другие вещи.