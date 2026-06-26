Гибискус будет цвести до поздней осени: чем подкормить летом для обильного цветения

В конце июня следует уделить особое внимание гибискусу. Кустарник нуждается в базовом уходе, который включает полив, мульчирование, подкормку, удаление отцветших цветов и защиту от вредителей.

На протяжении всего летнего периода цветения гибискус нуждается в регулярном поливе и мульчировании, пишет Deccoria. Мульча должна обладать некоторыми подкисляющими свойствами, поскольку гибискус предпочитает слабокислую среду произрастания.

Читайте также Не откладывайте до июля: 3 куста, которые нужно обрезать в конце июня

Как ухаживать за гибискусом летом?

Летом китайскую розу следует каждые 2–3 недели удобрять удобрениями, богатыми фосфором и калием. Если питательных веществ будет достаточно, бутоны кустарника перестанут опадать и начнут расти еще пышнее.

Часто дачники допускают ошибку, внося удобрения с азотом. Из-за этого растение наращивает зеленую массу, а цветочные почки начинают одна за другой опадать. А вот увядшие цветы нужно удалять, чтобы еще больше продлить сезон цветения.

Дачники любят кусты гибискуса, поскольку растение изобилует красочным цветением. Если в июне провести несколько обработок, то кустарник будет цвести вплоть до поздней осени.



Кусты гибискуса нуждаются в уходе / Фото Pexels

Полив

Воду во время полива нужно направлять на корни, поливая гибискус каждые 2 недели, особенно в жару и сухую погоду. На один полив уходит примерно 1 ведро отстоянной и мягкой воды.

Мульчирование

После полива или дождя дачники советуют разложить вокруг куста натуральную мульчу. Это может быть сосновая кора или компостированные опилки, которые помогут поддерживать необходимую температуру и влажность почвы.

Подкормка

Чтобы растение могло давать пышные и крупные цветы, его нужно подкормить. Среди удобрений подойдет минеральный препарат, содержащий необходимый калий и фосфор. В противном случае можно использовать гранулированный навоз, компост или биогумус.

Покупці на Prom часто замовляють підживлення для рослин. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Кроме того, среди дачников пользуется популярностью простое домашнее удобрение. Нужно нарезать несколько банановых кожур, высушить их в духовке, а затем измельчить в блендере. Две столовые ложки порошка следует развести в 1 литре воды, дать настояться 2 дня, а затем этой подкормкой полить кустарник.

Удаление увядших цветов

Отмершие цветы с веток следует самостоятельно удалить. Такой метод поможет растению быстрее оправиться и начать наращивать новые цветочные почки.

Защита от тли

Тля часто атакует кусты роз, но нередко появляется даже на ветках гибискуса. В конце июня рекомендуется проверять нижнюю сторону листьев. Если на них будут обнаружены вредители, то растение следует опрыскать раствором средства для мытья посуды. Для этого нужно развести 20 граммов средства в 1 литре воды.

Эти несколько простых советов в июне обеспечат пышное цветение кустов на участке до конца осени.