Посыпьте этот порошок под кустами смородины: получите ведра урожая

Дачники чрезмерно удобряют смородину удобрениями, поэтому кусты растут активно, но плодов – мало. Но для того, чтобы действительно получить значительное количество плодов, следует применить трюк с горчицей.

Его преимущество заключается в улучшении почвы и стимулировании корневой системы кустов смородины, пишет Wprost Dom.

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Что улучшит рост смородины?

В семенах горчицы содержатся соединения серы, незначительное количество азота и биологически активные вещества, которые могут поддерживать почвенные микроорганизмы. Лучше всего она работает на тех участках, где уплотненная почва.

Дачники советуют использовать 2 – 3 столовые ложки порошка, который надо посыпать вокруг одного куста и перемешать с верхним слоем почвы. Тогда стоит полить почву, чтобы сохранить влагу, которая необходима кустам смородины в июне.

В общем смородина даст лучший урожай, если почву замульчировать компостом или измельченной корой. Таким образом почва будет медленнее высыхать и лучше поддерживать биологическую жизнь.

Кусты смородины плохо растут в сухой почве и затопленном участке. Однако растения любят регулярный компост, органические удобрения и умеренный полив.



После горчицы смородина даст хороший урожай / Фото Pinterest

Если же смородина плохо себя чувствует, то признаки можно проверить по состоянию кустов. К самым распространенным признакам входит:

светло-зеленые или желтые листья – дефицит азота дефицит азота,

мелкие плоды – проблема с водой проблема с водой

плохой рост молодых побегов – бесплодная почва бесплодная почва,

скручивание листьев – поражение тлей или усыхание.

Дачникам стоит помнить, что дефицит воды может ограничить урожайность больше, чем недостаточное количество удобрений. Также распространенной проблемой является избыток азота, который развивает зелень, но притупляет количество плодов. В таком случае растения становятся склонными к грибковым заболеваниям или тли.

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Успешное плодоношение смородины всегда зависит от определенных факторов: обрезки, полива, светлого участка и умеренного удобрения.