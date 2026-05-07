В доме будет всегда чисто и свежо: запомните эти 3 лайфхака
- Добавьте парфюмированные гранулы кондиционера в отсек пылесоса, чтобы распространить приятный аромат во время уборки.
- Насыпьте соду на матрас, чтобы впитывать влагу и нейтрализовать запахи, а также используйте соду на дне мусорного бака для предотвращения неприятных запахов и насекомых.
Поддерживать дом в чистоте и свежести гораздо проще, если знать несколько хитрых бытовых трюков. Для этого не обязательно покупать дорогие средства, достаточно лишь определенных ингредиентов, которые найдутся в доме.
Простые лайфхаки, которые помогут убрать неприятные запахи, освежить квартиру и сделать уборку значительно приятнее, рассказала в своем инстаграме блогер София Сизова. Все они занимают всего несколько минут, а результат становится заметным почти сразу.
Читайте также Жирный фильтр вытяжки станет чистым за 15 минут: простой и действенный метод
Какие советы по дому станут полезными?
Лайфхак №1
Засыпьте в отсек для пылесоса парфюмированные гранулы кондиционера. Теперь во время уборки пылесосом в доме будет ощущаться приятный аромат по всей квартире.
Особенно хорошо этот трюк будет работать в помещениях, где есть домашние животные или часто накапливается пыль.
Парфумовані гранули можна придбати на Промі. Покупки на Prom можна оформлювати зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії “Покупки” в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.
Лайфхак №2
Насыпьте соду на матрас. Она хорошо впитывает влагу, нейтрализует запахи и освежает его, поскольку во сне мы потеем.
Для лучшего результата соду можно даже оставить на 30 – 60 минут, а тогда тщательно пропылесосить поверхность матраса.
Лайфхак №3
На дно мусорного бака нужно насыпать соду и накрыть сверху бумажным полотенцем. Преимущество такого трюка не только в том, что исчезнет неприятный запах. Сода также поможет отпугнуть мелких насекомых, в частности дрозофил, которые часто появляются возле мусора в теплое время года.
Полезные и действенные лайфхаки для дома: смотрите видео
Как избавиться от мух на кухне?
С наступлением тепла мелкие мошки и мухи начнут активизироваться на кухне, пишет The Spruce. Чтобы их отпугнуть, стоит сделать действенный спрей на основе уксуса и эфирного масла мяты.
Резкий запах яблочного уксуса подавляет обонятельные рецепторы насекомых, поэтому аромат может их быстро отпугнуть из помещения, поскольку создаст дезориентацию в пространстве.
Нужно только в емкости с распылителем смешать яблочный уксус и несколько капель эфирного масла мяты, а раствор распылить в тех местах, где появляются мухи.
Что никогда нельзя выливать в раковину?
Чтобы не засорить и не забить трубы в раковине на кухне, надо помнить о жидкостях, которые нельзя выливать внутрь. Речь идет о масле и масле, жир которых быстро застывает в трубах и оседает на стенках. Со временем на стенках накапливаются остатки пищи и мусора, которые и приводят к забиванию трубы.
Также нельзя выливать вместе с кофе гущу, которая не растворяется в воде и накапливается в трубе. В сочетании с жиром образуется очень плотная масса, препятствующая протоку воды. Так же оседает на стенах мука в сочетании с водой, образуя липкую смесь, похожую на клей.
Часті питання
Какие простые лайфхаки помогают убрать неприятные запахи в доме?
Блогер София Сизова рекомендует засыпать парфюмированные гранулы кондиционера в отсек для пылесоса - это сделает аромат приятным по всей квартире во время уборки.
Как правильно использовать соду для освежения матраса?
Соду нужно насыпать на матрас - она впитывает влагу, нейтрализует запахи и освежает его. Для лучшего результата соду можно оставить на 30 – 60 минут, а затем тщательно пропылесосить.
Как эффективно отпугнуть мух на кухне?
Для отпугивания мух можно использовать спрей на основе яблочного уксуса и эфирного масла мяты - резкий аромат подавляет обонятельные рецепторы насекомых, создавая дезориентацию.