Пищевая моль исчезнет надолго: вот что нужно сделать немедленно

Если на кухне завелась пищевая моль –, не стоит сразу искать химические средства для ее уничтожения. Достаточно воспользоваться обычным уксусом, который поможет быстро избавиться от вредителей.

Пищевую моль можно принести домой вместе с продуктами, поэтому стоит проверять кухонные шкафы даже в тех случаях, когда там идеальная чистота, пишет Wprost. Dom.

Как избавиться от моли на кухне?

Бить тревогу нужно тогда, если вечером заметили моль на кухне, в муке – комки, а в хлопьях или крупах – ниточки, похожие на паутинки. Личинки моли питаются сухими продуктами, поэтому нужно тщательно проверять муку, рис, хлопья, макароны, орехи, сухофрукты, специи.

Для моли можно приготовить простую ловушку в домашних условиях. В небольшой стакан нужно налить уксус и поставить рядом с тем местом, где заметили насекомых. Запах отпугнет моль, поэтому она покинет кухню.

Однако резкий запах не устраняет яйца или личинки, которые уже спрятаны в продуктах. Если в них были обнаружены признаки заражения – такие продукты лучше выбросить, а затем приступить к очистке шкафа.



Продукты, зараженные молью, лучше выбрасывать / Фото Pexels

Полки, углы, монтажные отверстия и щели нужно тщательно пропылесосить, а затем вымыть все изнутри водой с мылом. Самое главное – это устранить источник заражения.

Если моль заразила много продуктов, то хранить крупы рекомендуется в герметичных контейнерах. Даже если крупа из продуктового магазина окажется зараженной, в закрытой емкости насекомые не смогут распространиться дальше.

Дополнительно можно использовать черный перец и лавровый лист. Перец имеет очень резкий запах. Кухонная моль чувствительна к ароматам, поэтому запах перца отпугивает ее. Достаточно лишь бросить несколько зернышек сверху на крупу.

Лавровый лист нужно немного смять в руках и бросить в крупу. Если его сломать, то он выделяет эфирные масла с сильным ароматом, который моль совершенно не переносит.