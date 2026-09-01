Харчову міль можна принести додому разом з продуктами, тому варто перевіряти кухонні шафи навіть в тих випадках, якщо там ідеальна чистота, пише Wprost. Dom.

Як вивести міль з кухні?

Бити на сполох потрібно тоді, якщо ввечері помітили міль на кухні, в борошні – грудочки, а пластівцях чи крупах – ниточки, схожі на павутинки. Личинки молі харчуються сухими кормами, тому потрібно ретельно перевіряти борошно, рис, пластівці, макарони, горіхи, сухофрукти, спеції.

Для молі можна приготувати просту пастку в домашніх умовах. У невелику склянку потрібно налити оцет й поставити поруч з місцем, де помітили комах. Запах відлякає міль, тому вона покине кухню.

Проте різкий аромат не усуває яйця чи личинки, що вже заховані у продуктах. Якщо в них були знайдені ознаки зараження – такі продукти краще викинути, а далі братися за очищення шафи.



Продукти заражені міллю краще викидати / Фото Pexels

Полиці, кути, монтажні отвори та щілини потрібно ретельно пропилососити, а тоді вимити все зсередини водою з милом. Найголовніше – це видалити джерело зараження.

Якщо міль заразила багато продуктів, тоді зберігати крупи рекомендують у герметичних контейнерах. Навіть, якщо з продуктового магазину крупа буде заражена, в закритій ємності, комахи не зможуть поширитися далі.

Додатково можна використати ще чорний перець та лаврове листя. Горошок має дуже різкий запах. Кухонна міль чутлива до ароматів, тому запах перцю її відлякує. Достатньо лише кинути кілька штук зверху на крупу.

Лаврове листя треба трошки зімнути в руках й вкинути в крупу. Якщо його зламати, то воно виділяє ефірні олії з сильним ароматом, який міль зовсім не переносить.