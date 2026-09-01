Пищевую моль можно принести домой вместе с продуктами, поэтому стоит проверять кухонные шкафы даже в тех случаях, когда там идеальная чистота, пишет Wprost. Dom.

Как избавиться от моли на кухне?

Бить тревогу нужно тогда, если вечером заметили моль на кухне, в муке – комки, а в хлопьях или крупах – ниточки, похожие на паутинки. Личинки моли питаются сухими продуктами, поэтому нужно тщательно проверять муку, рис, хлопья, макароны, орехи, сухофрукты, специи.

Для моли можно приготовить простую ловушку в домашних условиях. В небольшой стакан нужно налить уксус и поставить рядом с тем местом, где заметили насекомых. Запах отпугнет моль, поэтому она покинет кухню.

Однако резкий запах не устраняет яйца или личинки, которые уже спрятаны в продуктах. Если в них были обнаружены признаки заражения – такие продукты лучше выбросить, а затем приступить к очистке шкафа.



Продукты, зараженные молью, лучше выбрасывать / Фото Pexels

Полки, углы, монтажные отверстия и щели нужно тщательно пропылесосить, а затем вымыть все изнутри водой с мылом. Самое главное – это устранить источник заражения.

Если моль заразила много продуктов, то хранить крупы рекомендуется в герметичных контейнерах. Даже если крупа из продуктового магазина окажется зараженной, в закрытой емкости насекомые не смогут распространиться дальше.

Дополнительно можно использовать черный перец и лавровый лист. Перец имеет очень резкий запах. Кухонная моль чувствительна к ароматам, поэтому запах перца отпугивает ее. Достаточно лишь бросить несколько зернышек сверху на крупу.

Лавровый лист нужно немного смять в руках и бросить в крупу. Если его сломать, то он выделяет эфирные масла с сильным ароматом, который моль совершенно не переносит.